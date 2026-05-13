Horacio Melgarejo tuvo llamado de Pablo Guede previo al Cienciano vs Alianza Lima: “Lo que nosotros…”

Alianza Lima y Cienciano se juegan el Torneo Apertura en un partidazo en el Cusco, pero sus entrenadores ya tuvieron una charla previa.

El Torneo Apertura tiene uno de sus partidos más importantes a la vuelta de la esquina. En la fecha número 15 el cuadro de Cienciano recibe a Alianza Lima en un juego que sin duda va a paralizar al país entero. Pues se juegan un choque por el primer lugar de la tabla de posiciones.

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Pese a esto, se conoció que Horacio Melgarejo, quien es entrenador del ‘Papá’ tuvo una conversación previa con Pablo Guede, DT de los ‘íntimos’. Esto se dio en el programa Estudio Fútbol, lo que sorprendió a los panelistas.

“Me entró una llamada de (Pablo) Guede, lo que nosotros hablamos queda ahí. Si tiene buen humor, ustedes lo hacen enojar”, fue lo que dijo el entrenador, sin dar muchas pistas de lo que conversaron, pero dejando en claro que por ahí no está muy contento con las preguntas de la prensa.

Estas palabras sorprendieron a los panelistas, que no ahondaron mucho en esta conversación que tuvieron. Pero que resulta muy sorprendente, más teniendo en cuenta que se juega un partido muy importante.

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Las palabras de Horacio Melgarejo sobre Pablo Guede:

Horacio Melgarejo: “Me entró una llamada de (Pablo) Guede, lo que nosotros hablamos queda ahí. Si tiene buen humor, ustedes lo hacen enojar”, indicó el director técnico de @Club_Cienciano en Estudio Fútbol de @apresion1. pic.twitter.com/eE56FIYR7y — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 13, 2026

¿Cuándo juega Cienciano vs Alianza Lima?

El Cienciano vs Alianza Lima por la fecha número 15 del Torneo Apertura se disputará el próximo sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú. El partido se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver el Cienciano vs Alianza Lima?

Por otra parte, el partido se verá por la señal de L1 Max, la cual se puede ver en diferentes operadores de cable, como puede ser Claro TV, DirecTV o Movistar. También podrás seguir el juego desde Bolavip Perú.

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