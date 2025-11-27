El futuro de Hernán Barcos, una figura clave y el máximo goleador extranjero histórico de Alianza Lima, ha tomado un rumbo inesperado. Tras la decisión de la directiva blanquiazul de no extender su contrato que finaliza en diciembre de 2025, el delantero argentino, que está cerca de cumplir 42 años, se ha convertido en una pieza altamente codiciada en el mercado de pases de la Liga 1 para la próxima temporada 2026. Esta situación abre una importante oportunidad para otros clubes con ambiciones en el campeonato peruano.

El futuro de Hernán Barcos sería en Liga 1

En este escenario, dos clubes tradicionales han mostrado interés en el “Pirata”. Un fuerte rumor, divulgado por el periodista Rodrigo Robles Brito de Radio Ovación, vincula a Barcos con el Sport Boys Association. Aunque aún no hay una propuesta formal, la directiva rosada de la “Misilera” ve con gran interés la opción de reforzar su ataque con un jugador de la trayectoria y liderazgo del argentino.

Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: X).

La otra opción de peso es Sporting Cristal, que también ha manifestado su interés en incorporar al experimentado goleador a su plantilla. Un factor crucial que incrementa el atractivo de Barcos es su reciente nacionalización peruana. Esto le permite no ocupar una de las plazas de extranjero, otorgando mayor flexibilidad a los entrenadores para completar su cupo foráneo en otras posiciones del campo.

Sport Boys piensa en Hernán Barcos

La decisión final de Barcos podría estar marcada por su deseo de permanecer en la capital. Según diversas fuentes, el delantero ha expresado su intención de seguir jugando en Lima, ciudad donde ya tiene establecida su vida familiar y sus negocios. Sport Boys, conocido por buscar contrataciones de impacto, vería en el artillero una figura capaz de liderar su proyecto deportivo y despertar la expectativa de su afición en el Callao.

La salida de Barcos se da en el contexto de una reestructuración deportiva en el club de La Victoria, enfocado en la renovación de su ofensiva. A pesar de la no renovación, el “Pirata” se marcha dejando una huella imborrable: fue bicampeón nacional en 2021 y 2022, consolidándose como una leyenda extranjera fundamental en los logros recientes del club.

¿Qué pasará con Hernán Barcos?

Mientras el delantero de 41 años se prepara para disputar sus últimos partidos con Alianza Lima en los playoffs de la temporada 2025, el mercado de pases se intensifica. Tanto Sport Boys como Sporting Cristal tienen la oportunidad de sumar a un atacante que, más allá de su edad, sigue demostrando vigencia, capacidad goleadora y una influencia positiva en el vestuario.

