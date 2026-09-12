“Es un chiste. Gracias Lozano”: UTC explotó en contra de la FPF tras escándalo en Cajamarca

UTC perdió en casa ante Juan Pablo II y se hunde cada vez más en la Liga 1 2026. Luego de la polémica con el árbitro, los jugadores cuestionaron las decisiones de la FPF en contra del club y pidieron que los desciendan.

El día de ayer se dio uno de los escándalos más lamentables en lo que va de la temporada 2026. UTC perdió 2-1 ante Juan Pablo II en el Estadio Héroes de San Ramón y directivos del equipo cajamarquino ingresaron al campo de juego para reclamarle al juez principal. Es más, lo agredieron y automáticamente se suspendió el partido. Por otro lado, los jugadores dejaron un mensaje a la FPF.

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💥PARTIDO SUSPENDIDO EN CAJAMARCA 😨



🚫 El duelo entre UTC y Juan Pablo II se suspendió tras altercados entre el árbitro y los jugadores. Se necesitó la intervención de la policía tras invasión de personas externas al campo de juego



🎙️ @michaelinho21 @Julio_vilchez… pic.twitter.com/USMb2jcMZ9 — L1MAX (@L1MAX_) September 11, 2026

Si bien se dieron sanciones polémicas, como por ejemplo la expulsión por segunda amarilla del defensor Manuel Ganoza por reclamos al árbitro, la actitud de los directivos no se explica con nada. En cuanto al aspecto futbolístico y lo que se viene jugando UTC para no llegar a segunda división, los jugadores fueron explícitos en sus reclamos y no dudaron en decir que de una vez los desciendan.

“Es un chiste, todo es un chiste. Es un circo. Gracias Lozano. Siempre hay polémicas, ¿no? Lastimosamente. No me toca ser quien cuestione las decisiones del árbitro, pero la verdad me deja mucho que decir. Lo único que yo siempre he pedido es que los jueces sean justos y que deportivamente nos dejen competir”; declaró el capitán Luis Garro en contra del trabajo realizado por Jesús Cartagena.

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Asimismo, el atacante Adolfo Muñoz fue mucho más drástico en sus sensaciones. “Es un robo descarado. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos, nos están cagando la carrera ya que nos vemos mal dentro de la cancha. Estamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores y pitar en contra. No hagan participar a UTC en Liga1. ¿Ya para qué? Estamos siendo perjudicados, tiene que haber justicia acá. Desciendan de una vez a UTC“.

🗣️: “Cuando dejaron participar a UTC no tenía deudas. Ahora nos quitan 10 puntos, los expulsan jugadores y nos pitan en contra. Si no quieren que participemos, ya no dejen jugar a UTC en Liga 1. Nos manchan la carrera”, expresó Adolfo Muñoz. pic.twitter.com/QQsXM0qWNi — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) September 11, 2026

El oscuro panorama de UTC en el Torneo Clausura y en el Acumulado 2026

La presente de UTC es realmente complicado ya que se encuentra muy hundido en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga 1 2026. Con tan solo 10 puntos durante la presente temporada, los cajamarquinos se encuentran en el puesto 18 y a falta de tan solo ocho fechas para que termine el Torneo Clausura. Además, no perdamos de vista que fueron sancionados con una reducción de 10 unidades.

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Los problemas administrativos en la institución generaron deudas económicas que hace unos días ocasionaron la confirmación de la resta de puntos de manera oficial. Es así que UTC, viendo el oscuro panorama que viven, entiende que las decisiones arbitrales en la cancha no son equitativas ni mucho menos colaboran con la justicia deportiva que debería haber. En resumen, hoy están descendiendo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

UTC perdió 1-2 ante Juan Pablo II y directivos agredieron al árbitro.

perdió 1-2 ante y directivos agredieron al árbitro. 10 puntos fueron restados a UTC en el Acumulado por deudas administrativas.

fueron restados a en el por deudas administrativas. Adolfo Muñoz pidió el descenso de UTC tras denunciar constantes malos arbitrajes.