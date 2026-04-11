“Estamos jod…”: el ultimátum del DT de Cienciano sobre el estado del fútbol peruano

Mensaje directo y sin filtros desde el interior del fútbol peruano. Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, puso el dedo en la llaga al analizar el presente de los clubes peruanos en torneos internacionales.

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El DT reconoció un avance desde lo futbolístico, pero advirtió que el verdadero problema está fuera de la cancha. “El fútbol peruano está ascendiendo”, afirmó tras la primera fecha de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque rápidamente marcó el contraste: las constantes disputas entre clubes de la Liga 1 terminan frenando ese crecimiento.

En ese contexto, su crítica fue evidente hacia instituciones como Universitario y Alianza Lima, a quienes aludió indirectamente con su frase de “Pepito con Juancito”, apuntando a los reclamos constantes en mesa y conflictos administrativos: “Hay que preocuparnos en que cada club tiene que mejorar y eso, a la larga, le hará bien al fútbol peruano, sino estamos jodidos. Un equipo está esperando que otros dos jueguen para luego ver en qué lo puede denunciar, hay que dejarnos de esa tontería y vamos a pensar en el futbol peruano”, mencionó en L1 MAX.

Pero Melgarejo fue más allá y describió una práctica que considera perjudicial: equipos pendientes de otros partidos no por lo deportivo, sino para encontrar motivos de denuncia. Una lógica que, según su visión, debilita la competitividad del sistema.

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🎙️Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, EN VIVO: "El fútbol peruano está creciendo. Pero se tienen que dejar de pelear Pepito con Juancito. Si no mejoramos esto, estamos jodidos"#L1Radio



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DT de Cienciano habló de los problemas de la Liga 1

El mensaje de fondo es claro: mientras los clubes sigan enfocados en conflictos externos, el crecimiento será limitado. Para el técnico de Cienciano, el camino pasa por fortalecer lo deportivo, mejorar estructuras y competir con ambición real en el plano internacional.

Así, Horacio Melgarejo instala una reflexión incómoda pero necesaria. Porque el problema no es solo el nivel. es la mentalidad. Y si eso no cambia, el techo del fútbol peruano seguirá siendo el mismo.

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Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, cuestionó el accionar de algunos clubes de la Liga 1. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?

Cienciano vuelve a jugar este jueves 16 de abril ante Puerto Cabello en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana

Fecha 2 – Cienciano vs. Puerto Cabello – jueves 16 de abril

Fecha 3 – Cienciano vs. Atlético Mineiro – miércoles 29 de abril

Fecha 4 – Puerto Cabello vs. Cienciano – martes 5 de mayo

Fecha 5 – Atlético Mineiro vs. Cienciano – jueves 21 de mayo

Fecha 6 – Cienciano vs. Juventud – miércoles 27 de mayo

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Datos claves

El técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, criticó los conflictos administrativos en la Liga 1.

Melgarejo denunció constantes reclamos en mesa y denuncias entre clubes del fútbol peruano.

El DT brindó estas declaraciones mediante una entrevista en la cadena L1 MAX.