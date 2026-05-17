A los 90’, el '9' tuvo el empate ante el cuadro 'íntimo', pero falló bajo el arco. Luego, su DT contó qué le dijo sobre esa jugada.

En un duelo vibrante de principio a fin, Alianza Lima logró imponerse por 1-0 sobre Cienciano y quedó muy cerca de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026.

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No obstante, los ‘blanquiazules’ sufrieron hasta el último minuto por la presión del conjunto cusqueño, que tuvo la chance más clara del empate cuando Matías Succar erró increíblemente solo frente al arco a los 90 minutos.

¿Qué dijo Matías Succar sobre el gol errado?

Matías Succar le confesó a Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, qué ocurrió en aquella acción que pudo significar no solo el empate del ‘Papá’, sino también un giro clave en la definición del primer torneo de la temporada.

“Fue un córner que Rotceh Aguilar la baja muy bien, le pregunté a ‘Mati’ que había pasado y me dice que él la quiere empujar con la derecha y le pica, se le va por abajo”, explicó el DT durante conferencia de prensa.

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Cabe resaltar que, posteriormente, el estratega argentino se tomó con humor la observación de un periodista, quien señaló que aquella jugada pudo haber cambiado por completo el desenlace del partido. “Sí, pudo ser el empate, pero no empatamos (risas)”, agregó.

Es importante señalar que, el delantero nacional juega actualmente a préstamo en Cienciano, aunque su vínculo contractual todavía pertenece a Alianza Lima hasta 2027. A diferencia de otros préstamos habituales, en este caso no existe una cláusula que le prohíba enfrentar al club propietario de su pase.

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Así fue el gol que se falló Matías Succar ante Alianza

Tras un tiro de esquina, Rotceh Aguilar se impuso por arriba y dejó el balón servido para que Matías Succar pudiera definir prácticamente con el arco a disposición.

Alejandro Duarte no tenía opciones de llegar a esa jugada, pero increíblemente el exdelantero de Alianza Lima no logró conectar bien y la pelota terminó fuera. La reacción de sus compañeros fue inmediata: varios se tomaron la cabeza, sin poder creer la ocasión desperdiciada.

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Gracias a ese fallo, el elenco ‘íntimo’ se llevó un valioso triunfo en Cusco y quedó muy cerca del título del primer torneo del año. Ahora depende de que Los Chankas no ganen este domingo y de sumar una victoria la próxima fecha para coronarse.

DATOS CLAVES

Matías Succar erró una ocasión clara frente al arco a los 90 minutos del partido.

Alianza Lima derrotó por 1-0 a Cienciano en Cusco y se acercó al título.

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