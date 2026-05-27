Para nadie es ninguna novedad que Sporting Cristal necesita refuerzos de forma imperativa pensando en el Torneo Clausura 2026, así que el nombre de Hernán Barcos es uno de los fichajes que estaría por anunciarse muy pronto. Lo más llamativo de esta situación es que distintas informaciones confirman este dato como inminente, aunque para Julio César Uribe todavía no hay nada cerrado.

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Hernán Barcos es el delantero que quiere Sporting Cristal. Después de muchas charlas, está todo encaminado y definido para su llegada. También interesa Pablo Lavandeira. @RPPDeportes



📸FC Cajamarca pic.twitter.com/uDVXOSO29z — Jean Martin Dueñas (@JeanMartinD) May 26, 2026

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, conversó con los medios locales en la previa del viaje de la delegación celeste a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 y dio detalles de lo que pretende la directiva en cuanto a los refuerzos y habló de Hernán Barcos. Sin ánimos de confirmar alguna novedad, claramente despejó cualquier rumor.

“No se puede confirmar porque no es el momento. Nos hemos enterado por todos los medios de comunicación. No acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos de los posibles jugadores que se pueden incorporar. Todo tiene su momento. Estamos viendo posibilidades donde consideramos que faltan elementos para sostener la regularidad en el desarrollo del juego. Tenemos un buen equipo, pero hay que mejorar el plantel”; declaró Julio César Uribe.

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Hablando de la cantidad de jugadores que llegarán a Sporting Cristal y del presente de Hernán Barcos, el ‘Diamante’ sentenció lo siguiente: “Lo que sí está muy claro, y reiteramos, es que vamos a incorporar tres o cuatro jugadores que nos permitan tener la regularidad que no hemos tenido en esta primera parte del torneo. Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, con una carrera regular tanto aquí como en Brasil también. Entonces, es un jugador productivo y es un gran profesional”.

Lo que se le viene muy pronto a Sporting Cristal antes del receso de temporada

Sporting Cristal se alista para cerrar este primer semestre de la mejor manera. En el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, los celestes enfrentarán a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas. Con el objetivo de conseguir el triunfo, la posibilidad de clasificar a octavos de final está pendiente esperando otro resultado de por medio o en el peor de los casos quedando en Copa Sudamericana 2026.

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Luego, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal viajará a Cusco para enfrentar a Cienciano el domingo 31 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin duda alguna, serán durísimas pruebas para un equipo rimense que actualmente no pasa por su mejor momento, pero que de todas formas intentará demostrar el mejor fútbol posible antes del receso de la presente temporada y en donde por cierto se abrirá el mercado de pases.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Julio César Uribe , Director General de Fútbol de Sporting Cristal , confirmó que el club buscará incorporar entre tres y cuatro refuerzos de cara al Torneo Clausura 2026 para darle mayor regularidad al plantel.

, Director General de Fútbol de , confirmó que el club buscará incorporar entre tres y cuatro refuerzos de cara al para darle mayor regularidad al plantel. Ante los fuertes rumores sobre el inminente fichaje de Hernán Barcos , el directivo evitó confirmar la operación señalando que “no es el momento”, aunque no dudó en elogiar la exitosa trayectoria y el profesionalismo del delantero.

, el directivo evitó confirmar la operación señalando que “no es el momento”, aunque no dudó en elogiar la exitosa trayectoria y el profesionalismo del delantero. El cuadro celeste cerrará su semestre con dos duros retos en condición de visita: enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay este jueves 28 de mayo por la Copa Libertadores y se medirá ante Cienciano en el Cusco el domingo 31 de mayo por el Torneo Apertura.