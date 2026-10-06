Federación Peruana de Fútbol prepara cambios drásticos: que no gustarán en los clubes de la Liga 1

Movimiento inesperado en lo reglamentario para la próxima temporada en la Liga 1. Conoce las demandas que prepararía, la Federación de Fútbol.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se alista para remecer los cimientos del balompié nacional con un paquete de medidas que dará de qué hablar. Las altas esferas de la VIDENA evalúan implementar profundas transformaciones en el reglamento de la Liga 1 con miras a la temporada 2027.

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Según reveló RPP Noticias a través de sus fuentes de primera mano, la Junta Directiva del ente rector analiza decisiones firmes para cambiar las reglas del juego en el torneo local. Estos ajustes buscan priorizar el trabajo con menores y frenar el avance de las contrataciones foráneas que han invadido los planteles en los últimos años.

Liga 1 estará modificándose la próxima temporada. (Foto: X).

El regreso de la bolsa de minutos Sub-20

El primer pilar de esta reforma contempla el esperado retorno de la denominada bolsa de minutos para futbolistas juveniles. Esta norma obligará estrictamente a los cuerpos técnicos a darle rodaje continuo a las promesas de la categoría Sub-20 a lo largo del año.

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De acuerdo con lo precisado por Radio Programa del Perú, la iniciativa exigirá que cada equipo mantenga al menos dos jugadores Sub-20 en la cancha durante cada encuentro, acumulando una cantidad determinada de minutos en el calendario oficial. Esta restricción promete complicar el armado de las alineaciones titulares de varios estrategas de la Liga 1.

Límite a los fichajes extranjeros

El segundo ajuste, y quizás el más polémico para las economías de las instituciones, apunta a un recorte drástico en la importación de futbolistas. La propuesta plantea una reducción progresiva del cupo de foráneos, año tras año, hasta establecer un límite definitivo.

El objetivo final de la FPF es reducir la presencia de futbolistas extranjeros a un máximo de cuatro por equipo. Esta iniciativa choca frontalmente con el reglamento actual de la Liga 1, el cual permite registrar e inscribir hasta siete extranjeros por club.

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🔴ÚLTIMO: Federación Peruana de Fútbol busca retorno de bolsa de minutos y reducción de extranjeros para torneo 2027. De acuerdo con la información conocida por @RPPNoticias la propuesta plantea una reducción progresiva, año a año.https://t.co/v6VMqcZth9 — Fútbol Como Cancha – Oficial (@RPPDeportes) October 6, 2026

Una medida de crisis para la Selección Peruana

La postura inicial de la Liga 1 de aumentar progresivamente las plazas extranjeras y dar facilidades a los nacionalizados buscaba elevar el nivel competitivo. Sin embargo, el balance final indica que esta apertura terminó bloqueando la consolidación de nuevos talentos e impactó negativamente en la captación de piezas para el equipo de todos.

Ante el delicado momento que atraviesa la Selección Peruana en sus distintas categorías, la FPF busca tomar decisiones drásticas para oxigenar sus canteras. Esta drástica reestructuración busca nutrir al equipo patrio, aunque signifique un fuerte cruce de intereses con las directivas de los clubes profesionales.

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