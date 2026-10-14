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La durísima realidad de Erick Noriega: que está viviendo al día de hoy en el Gremio de Porto Alegre

Gremio de Porto Alegre está viviendo un presente complicado, que le salpica hoy a Erick Noriega. Conoce la historia del seleccionado peruano.

La durísima realidad de Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre.
© GettyLa durísima realidad de Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre.

El presente de Gremio de Porto Alegre en el Brasileirão es crítico y repercute de forma directa en el seleccionado peruano Erick Noriega. El club gaúcho atraviesa una de sus peores rachas en la máxima categoría del fútbol brasileño, dejando al volante nacional en el centro de una lucha dramática por evitar la pérdida de categoría.

La llegada de Erick Noriega al Gremio

Erick Noriega concretó su fichaje por Gremio de Porto Alegre en agosto de 2025 tras destacar con la camiseta de Alianza Lima. La institución brasileña realizó una inversión cercana a los 1,8 millones de dólares por su pase y le extendió un contrato de larga duración hasta diciembre de 2028.

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Erick Noriega saludando a la hinchada de Gremio. (Foto: X).

Su incorporación se dio como un refuerzo estratégico para el mediocampo defensivo y la zaga central. Desde su arribo, Noriega logró consolidarse en la rotación del equipo y afianzar su llamado constante a la selección peruana, convirtiéndose en uno de los valores jóvenes con mayor proyección del fútbol nacional.

Posición actual de Gremio en el Brasileirão

Actualmente, Gremio se sitúa en el puesto 18 de la tabla de posiciones del Brasileirão con 31 puntos en 30 jornadas disputadas. Su registro abarca 7 victorias, 10 empates y 13 derrotas, ubicándolo de lleno en la zona de descenso directo junto a Internacional (17° con 32 unidades).

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De acuerdo con las proyecciones matemáticas presentadas por el departamento de estadística de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), el conjunto de Porto Alegre posee un 63,6% de probabilidades de descender a la Serie B. Su clásico rival, Internacional, registra un 49,2% de riesgo en la misma medición.

Las consecuencias que tendría Erick Noriega

Perder la categoría en el fútbol brasileño generaría un impacto considerable en el desarrollo profesional de Erick Noriega, afectando diversos planos de su carrera:

  • Pérdida de vitrina internacional al quedar fuera de la Serie A y de torneos continentales como la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
  • Menor exigencia competitiva en la Serie B, lo cual puede condicionar su ritmo de juego de cara a los partidos de la selección peruana.
  • Desvalorización en el mercado de pases, deteniendo el crecimiento de su cotización internacional.
  • Ajuste financiero institucional debido a la reducción de ingresos televisivos, forzando la renegociación de contratos o la venta de futbolistas extranjeros.

Calendario de los próximos partidos de Gremio

Este es el fixture de compromisos inmediatos para el equipo en el Brasileirão y en la Copa de Brasil (horarios convertidos a la hora local de Perú – PET):

FechaRivalTorneoCondiciónHora (PET)
Dom, 18 octCruzeiroBrasileirãoLocal14:00
Lun, 26 octCoritibaBrasileirãoVisitante17:30
Jue, 29 octAth. ParanaenseBrasileirãoLocal19:30
Dom, 01 novAtlético MineiroCopa de Brasil (Semis – Ida)Local16:30
Mié, 04 novFlamengoBrasileirãoVisitante17:30
Sáb, 07 novAtlético MineiroCopa de Brasil (Semis – Vuelta)Visitante16:00
Mié, 18 novBahiaBrasileirãoLocal13:00

Resumen de Erick Noriega y estado institucional

ConceptoDetalle
Club actualGrêmio de Porto Alegre
Fecha de fichajeAgosto de 2025
Club de procedenciaAlianza Lima (Perú)
ContratoHasta diciembre de 2028
PosiciónPivote / Defensa central
Ubicación en la tablaPuesto 18 (Zona de descenso)
Riesgo de descenso63,6% (Cálculo UFMG)

DATOS CLAVE

  • Grêmio de Porto Alegre: Enfrenta riesgo de descenso directo en el Brasileirão actual.
  • Erick Noriega: Costó 1,8 millones de dólares y firmó contrato con Gremio hasta 2028.
  • 63,6% de probabilidad: Riesgo de descender a la Serie B según la UFMG.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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