Erick Noriega expuesto en Gremio por un caso polémico: Renato Gaúcho reveló su secreto disciplinario

Gremio de Porto Alegre está en zona de descenso. Y se vienen revelando varios temas internos. Con Erick Noriega, como principal protagonista.

El mediocampista peruano Erick Noriega quedó en el centro de la atención mediática en Brasil tras la derrota de Gremio ante Cruzeiro. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico Renato Gaúcho lanzó una contundente revelación sobre la disciplina de su plantel.

Publicidad

El estratega brasileño criticó el control físico dentro de la institución con una frase directa hacia el grupo. “Un jugador vino al Gremio con 9 kg de más; hoy está en su peso y es un buen jugador, pero ¿nadie mira a quién van a contratar?”, declaró el entrenador.

Erick Noriega jugador de la Selección Peruana. (Foto: X).

La prensa de Brasil descubre a Erick Noriega

Aunque el técnico evitó mencionar nombres en la sala de prensa, la incertidumbre duró pocas horas en los medios deportivos. El periodista Eduardo Gabardo reveló posteriormente que el jugador señalado por el DT era el volante peruano Erick Noriega.

Publicidad

La revelación tuvo un impacto inmediato en la prensa deportiva de Brasil y Perú. El reporte detalló que el problema de sobrepeso ocurrió durante la reaparición del atleta tras las vacaciones de inicio de temporada.

El camino de la recuperación física absoluta

A pesar del llamado de atención público, la situación de Erick Noriega tuvo una evolución positiva en Porto Alegre. El polifuncional de la Selección Peruana, asumió el compromiso de ponerse a punto físicamente para recuperar su estado óptimo.

Gracias a una rutina intensiva de entrenamiento y disciplina, el volante superó por completo el inconveniente. Actualmente, el deportista se encuentra dentro de los parámetros físicos exigidos por el cuerpo médico de Gremio.

Publicidad

El reto de ganar la confianza de Renato Gaúcho

Con el tema del peso resuelto, Noriega concentra sus esfuerzos en ganarse un espacio definitivo en las alineaciones del equipo. El entrenador dejó en claro que aplica un estricto reglamento interno con multas para mantener el profesionalismo del grupo.

El mediocampista ya tuvo minutos tras el incidente y trabaja al ritmo de la plantilla para respaldar la confianza del DT. Su objetivo es consolidarse en el fútbol brasileño y dejar atrás la controversia fuera del campo.

Publicidad

DATOS CLAVE