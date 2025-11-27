¡Desalojo en Matute! La jugada maestra que planea Emelec para llevarse a Fernando Gaibor de Alianza Lima

Luego de la confirmación de que Hernán Barcos no continuará más en Alianza Lima, la interna del equipo podría sufrir otra durísima baja y ahora no necesariamente por una decisión de la directiva. Resulta que Fernando Gaibor, uno de los extranjeros más importantes en la actual temporada para los íntimos, se encuentra en la mira de Emelec y planean una estrategia para lograr su fichaje.

Así es. El volante ecuatoriano de 34 años de edad, quien por cierto tuvo un pasado muy importante vistiendo la camiseta de Emelec, está siendo observado ahora mismo por la directiva ya que tienen en mente el regreso de varios jugadores muy importantes del fútbol tricolor. Es de esta manera que desde Alianza Lima deberían estar muy alertas para que no los desarmen.

“Sobre el arreglo de la deuda Miller – Cuco: Habría una intención para que regrese Miller al plantel, junto a Angel Mena y Fernando Gaibor”; fue la más reciente información de la reconocida periodista ecuatoriana Majo Gavilanes a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual que en evidencia que el equipo eléctrico intentará armar una plantilla de mayor jerarquía y categoría para el año 2026.

¿Cuál es la situación contractual de Fernando Gaibor en Alianza Lima?

Ahora que desde Emelec tienen en cuenta el regreso de Fernando Gaibor de cara a la siguiente temporada, es muy probable que en la interna de Alianza Lima ya lo sepan. Dicho esto, a la vez existiría cierta tranquilidad en el club ya que el volante ecuatoriano mantiene vínculo con los íntimo hasta diciembre del 2026, así que por el momento pareciera muy complicado que realmente pueda irse.

En caso de que el ‘Bombillo‘ realmente pretenda los servicios del volante, solo les quedaría comprar el pase o en el mejor de los casos solicitar un préstamo de por medio, una situación que a estas altura parece muy complicada de aceptar por parte de Alianza Lima. De esta manera, habría que esperar el término de la Liga 1 2025 para que se conozcan mayores novedades al respecto y confirmar que Néstor Gorosito se quedará al mando del plantel y ver con quiénes contará.

La confesión de Fernando Gaibor sobre su futuro en Alianza Lima

Si bien Fernando Gaibor llegó a Alianza Lima para la presente temporada 2025, durante las últimas semanas se pudo conocer que renovó su vínculo hasta diciembre del año 2026 y por ende sus proyecciones están puestas en mejorar lo hecho hasta el momento. Así lo confirmó y con lo cual podemos entender que no mirará hacia otro lado que no sea Matute por más que desde Emelec lo busquen.

“Para el próximo año renovar las metas, los propósitos que están por pelearse e ir por todo”; comentó el mediocampista ecuatoriano en una conversación con el programa ‘ADN Blanquiazul‘. En resumen, en Matute se animaron a asegurar antes de tiempo a uno de sus extranjeros más importantes ya que en base a ello empezarán a armar una plantilla mucho más competitiva de cara al 2026.

DATOS CLAVES