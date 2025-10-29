La temporada 2026 en Alianza Lima se empieza a planificar con la renovación del contrato del director técnico Néstor Gorosito, un paso crucial para la continuidad del proyecto. Sin embargo, la gerencia enfrenta el reto de definir la plantilla, ya que un número significativo de jugadores finaliza su contrato el 31 de diciembre de 2025. La estabilidad lograda con Gorosito debe reflejarse en el campo, asegurando la permanencia de figuras clave y gestionando la salida o renovación de otros.

Alianza Lima revisará contratos a futuro

Entre los nombres más relevantes a definir están los delanteros Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Estos referentes del ataque, a pesar de su edad, han sido fundamentales. La afición espera con incertidumbre su posible renovación, valorando su liderazgo y aporte goleador, pero la edad exige una evaluación detallada de cara al futuro y a la competencia internacional.

Alianza Lima y su equipo estelar en Copa Libertadores 2025. (Photo by Fernando Sangama/Getty Images)

En el mediocampo, los contratos de los extranjeros Fernando Gaibor y Pablo Lavandeira también terminan. Su continuidad se evaluará según su rendimiento y las necesidades del cuerpo técnico para el próximo año, considerando la importancia de los cupos foráneos. Las decisiones sobre estos jugadores impactarán directamente en el mediocampo, el presupuesto y la estrategia de fichajes para 2026.

Los que casi están fuera de Alianza Lima

La defensa y la portería también presentan interrogantes. Jugadores importantes como el portero Ángelo Campos y el lateral Ricardo Lagos finalizan contrato, y sus renovaciones son prioritarias para mantener la base defensiva. Además, se debe resolver el futuro de laterales como Guillermo Enrique, cuyo préstamo termina, lo que implica negociar con su club de origen para una posible permanencia.

La dirigencia tiene por delante un arduo trabajo que incluye negociaciones con cerca de una docena de futbolistas del primer equipo. La renovación de Gorosito es solo el inicio. El objetivo es equilibrar la experiencia de los referentes con el talento joven, para construir un equipo competitivo tanto en la Liga 1 como en los desafíos internacionales. Las próximas semanas serán determinantes para conocer qué jugadores vestirán la camiseta blanquiazul en 2026.

¿Quiénes terminan contrato en Alianza Lima?