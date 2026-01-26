Figura de Universitario podría dejar el club en pleno inicio de la Liga 1: “Recibió consultas de…”

Universitario de Deportes viene trabajando en el inicio de la Liga 1 con miras a lograr obtener el Tetracampeonato. Pero podría recibir un duro golpe en pleno comienzo del campeonato. Esto debido a que una de sus figuras está siendo observado por equipos del exterior. Incluso, habría uno que está viendo de poder hacer una oferta formal para llevárselo.

Se trata de Alex Valera, así lo pudo dar a conocer el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’. El comunicador informó que el delantero viene recibiendo un seguimiento de varios equipos del extranjero, no especificó en ningún momento cuales eran los nombres de estos clubes. Lo que si pudo dar a conocer es que hay interés desde la Liga MX, pero también de clubes de Europa que no son de las ligas más importantes.

Si bien por ahora solo han hecho consultas según el periodista, por lo que no hay nada formal para que pueda salir del club. No obstante, también soltó la posibilidad que se pueda venir una importante oferta en los próximos días. Coincidiendo con el inicio del torneo nacional, lo cual podría dejar en jaque a los ‘cremas’ en pleno certamen.

Eso sí, los representantes del jugador por ahora no están viendo su salida sin ninguna propuesta formal. Pues, el jugador está muy tranquilo en el club. Pero no se termina de descartar, que si llega algo tentador tanto para el jugador, como para la institución, puedan buscar sentarse a hablar, con la intensión de llegar a un buen acuerdo.

Los hinchas de Universitario con miedo por Alex Valera

La hinchada por su parte no está nada contenta con esta noticia, ya que podrían perder a su mejor jugador. Es un futbolista que ha logrado marcar la diferencia a punta de goles y sobre todo, el plus es la nacionalidad. No hay muchos jugadores peruanos que tengan hoy los números que Valera.

Hinchas sorprendidos (Foto: X).

Es por eso que la hinchada aparte de verse asustados, también esperan que esto no se pueda llegar a dar. Con el torneo iniciado, va a ser muy complicado poder conseguir un reemplazo que esté a la altura. Más que todo, por el nivel que ha demostrado en las últimas temporadas.

Los números de Alex Valera en Universitario

Alex Valera ha tenido dos etapas en el cuadro de Universitario. La primera de ellas duró desde el 2021 hasta mediados del 2022. Acá fue transferido al Al-Fateh en el que no logró brillar, incluso por falta de pago terminó volviendo al fútbol peruano. En el 2023 nuevamente firmó con los ‘cremas’ y por ahora tiene contrato hasta final del 2026.

Álex Valera con camiseta de Universitario (Foto: Universitario).

En todo este tiempo que ha estado vistiendo la camiseta de la ‘U’ ha disputado un total de 157 partidos, anotando 71 goles, dio 21 asistencias y todo esto en 11,861 minutos en campo.

