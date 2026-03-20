Franco Velazco reveló cuándo se jugará el clásico entre Universitario y Alianza Lima: “Con toda seguridad”

Franco Velazco dio a conocer cuándo se disputaría el duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura, luego de que se confirmaran los rivales del cuadro ‘crema’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Tras el reciente sorteo del torneo Conmebol, la ‘U’ quedó listo para competir de manera internacional y tendría como primer rival a Deportes Tolima. El estreno se perfila para el miércoles 7 de abril, lo que obligaría a fijar el clásico en una fecha puntual dentro del calendario.

Franco Velazco reveló fecha del clásico tras sorteo

Tras conocer las posibles fechas de los encuentros por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Franco Velazco reveló la fecha tentativa del duelo entre los ‘compadres’.

“Satisfechos, tranquilos, siempre lo decimos en Copa Libertadores no hay grupos fáciles, están los mejores del continente, es un torneo de alta competencia y el equipo de Universitario está preparado para frrontar así esta competencia”, explicó.

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Además, agregó lo siguiente: “Nos ha llegado una información preliminar que empezamos con Deportes Tolima en Colombia del 7 de abril y eso nos permite acomodar la fecha del clásico. Probablemente estaríamos jugando el día sábado 5 de marzo para tener más tiempo de descanso. Es un viaje que tiene una logística algo complicada, porque hay que aterrizar en Ibague y luego un traslado más complejo. Seguramente vamos a programar, con toda seguridad, el ‘clásico’ para el día sábado”.

🎙 Franco Velazco, administrador de Universitario: "Seguramente vamos a programar, con toda seguridad, el 'clásico' el día sábado"#ZonaMixta 📰 pic.twitter.com/1iI8mcoros — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 20, 2026

¿Cómo quedó el último duelo entre Universitario y Alianza Lima?

El más reciente enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se disputó el pasado 24 de agosto de 2025 y terminó empatado sin goles en las instalaciones del estadio Monumental de Ate.

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DATOS CLAVES

Franco Velazco anunció que el clásico peruano se jugaría el sábado 5 de abril.

Universitario de Deportes debutará en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima el 7 de abril.

El último enfrentamiento entre cremas e íntimos finalizó 0-0 el pasado 24 de agosto.