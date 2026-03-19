Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ‘U’ integra un competitivo grupo B, mientras que los ‘Celestes’ y los ‘Dorados’ la tienen más difícil por los clubes a los que tendrán que enfrentar. A continuación, conoce el fixture completo para los tres equipos peruanos.

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Universitario juega en el Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. En tal caso, se aspira a repetir la clasificación a octavos de final, que logró el equipo en la edición 2025 superando a clubes como Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador.

Sporting Cristal, por su parte, juega en el grupo F y repite dos rivales que tuvo en la edición anterior. Volverá a jugar ante Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. En tanto, el nuevo rival será Júnior de Colombia (antes había sido Bolívar de Bolivia).

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Por último, Cusco FC es el que más difícil tiene su fase de grupos. Le tocó el Grupo A donde enfrentará al vigente campeón Flamengo de Brasil, a un tetracampeón como Estudiantes de La Plata de Argentina e Independiente Medellín, un rival siempre complicado de Colombia.

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Así es el fixture completo de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arranca en la semana del 7 al 9 de abril. En tanto, todo se definirá en la semana del 26 al 28 de mayo donde se espera que algún equipo peruano pueda meterse en los octavos de final. A continuación mira el fixture de los tres equipos:

FECHA 1 (7 AL 9 DE ABRIL)

Grupo A: Cusco FC vs. Flamengo

vs. Flamengo Grupo B: Deportes Tolima vs. Universitario

Grupo F: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

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FECHA 2 (14 AL 16 DE ABRIL)

Grupo A: Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC

Grupo B: Universitario vs. Coquimbo Unido

vs. Coquimbo Unido Grupo F: Palmeiras vs. Sporting Cristal

FECHA 3 (28 AL 30 DE ABRIL)

Grupo A: Independiente Medellín vs. Cusco FC

Grupo B: Universitario vs. Nacional

vs. Nacional Grupo F: Sporting Cristal vs. Junior

FECHA 4 (5 AL 7 DE MAYO)

Grupo A: Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata

vs. Estudiantes de La Plata Grupo B: Coquimbo Unido vs. Universitario

Grupo F: Sporting Cristal vs. Palmeiras

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FECHA 5 (19 AL 21 DE MAYO)

Grupo A: Cusco FC vs. Independiente Medellín

vs. Independiente Medellín Grupo B: Nacional vs. Universitario

Grupo F: Junior vs. Sporting Cristal

FECHA 6 (26 AL 28 DE MAYO)

Grupo A: Flamengo vs. Cusco FC

Grupo B: Universitario vs. Deportes Tolima

vs. Deportes Tolima Grupo F: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

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