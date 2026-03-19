Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ‘U’ integra un competitivo grupo B, mientras que los ‘Celestes’ y los ‘Dorados’ la tienen más difícil por los clubes a los que tendrán que enfrentar. A continuación, conoce el fixture completo para los tres equipos peruanos.
Universitario juega en el Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. En tal caso, se aspira a repetir la clasificación a octavos de final, que logró el equipo en la edición 2025 superando a clubes como Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador.
𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 ⚽🏆— Universitario (@Universitario) March 20, 2026
El único grande del Perú integra el grupo B de la @Libertadores.
🤝 ¡Nos vemos en la cancha @Nacional 🇺🇾, @coquimbounido 🇨🇱 y @cdtolima 🇨🇴!#UnaGarraCopera pic.twitter.com/XxcPQhRK8E
Sporting Cristal, por su parte, juega en el grupo F y repite dos rivales que tuvo en la edición anterior. Volverá a jugar ante Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. En tanto, el nuevo rival será Júnior de Colombia (antes había sido Bolívar de Bolivia).
Por último, Cusco FC es el que más difícil tiene su fase de grupos. Le tocó el Grupo A donde enfrentará al vigente campeón Flamengo de Brasil, a un tetracampeón como Estudiantes de La Plata de Argentina e Independiente Medellín, un rival siempre complicado de Colombia.
Lo confirmó Alejandro Domínguez: esta es la ciudad donde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026
Así es el fixture completo de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arranca en la semana del 7 al 9 de abril. En tanto, todo se definirá en la semana del 26 al 28 de mayo donde se espera que algún equipo peruano pueda meterse en los octavos de final. A continuación mira el fixture de los tres equipos:
FECHA 1 (7 AL 9 DE ABRIL)
- Grupo A: Cusco FC vs. Flamengo
- Grupo B: Deportes Tolima vs. Universitario
- Grupo F: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño
FECHA 2 (14 AL 16 DE ABRIL)
- Grupo A: Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC
- Grupo B: Universitario vs. Coquimbo Unido
- Grupo F: Palmeiras vs. Sporting Cristal
FECHA 3 (28 AL 30 DE ABRIL)
- Grupo A: Independiente Medellín vs. Cusco FC
- Grupo B: Universitario vs. Nacional
- Grupo F: Sporting Cristal vs. Junior
FECHA 4 (5 AL 7 DE MAYO)
- Grupo A: Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata
- Grupo B: Coquimbo Unido vs. Universitario
- Grupo F: Sporting Cristal vs. Palmeiras
FECHA 5 (19 AL 21 DE MAYO)
- Grupo A: Cusco FC vs. Independiente Medellín
- Grupo B: Nacional vs. Universitario
- Grupo F: Junior vs. Sporting Cristal
FECHA 6 (26 AL 28 DE MAYO)
- Grupo A: Flamengo vs. Cusco FC
- Grupo B: Universitario vs. Deportes Tolima
- Grupo F: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
Datos claves
- Universitario integra el Grupo B con Nacional, Coquimbo y Tolima en la Libertadores 2026.
- Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior en el Grupo F desde abril.
- Cusco FC debuta ante Flamengo en el Grupo A durante la semana del 7 abril.