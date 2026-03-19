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Así es el fixture completo de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron las fechas y los partidos que deben jugar los tres clubes peruanos en la Copa Libertadores. Toma nota.

Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC juegan la Copa Libertadores 2026.
© Composición BolavipUniversitario, Sporting Cristal y Cusco FC juegan la Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ‘U’ integra un competitivo grupo B, mientras que los ‘Celestes’ y los ‘Dorados’ la tienen más difícil por los clubes a los que tendrán que enfrentar. A continuación, conoce el fixture completo para los tres equipos peruanos.

Universitario juega en el Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. En tal caso, se aspira a repetir la clasificación a octavos de final, que logró el equipo en la edición 2025 superando a clubes como Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador.

Sporting Cristal, por su parte, juega en el grupo F y repite dos rivales que tuvo en la edición anterior. Volverá a jugar ante Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. En tanto, el nuevo rival será Júnior de Colombia (antes había sido Bolívar de Bolivia).

Por último, Cusco FC es el que más difícil tiene su fase de grupos. Le tocó el Grupo A donde enfrentará al vigente campeón Flamengo de Brasil, a un tetracampeón como Estudiantes de La Plata de Argentina e Independiente Medellín, un rival siempre complicado de Colombia.

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Así es el fixture completo de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arranca en la semana del 7 al 9 de abril. En tanto, todo se definirá en la semana del 26 al 28 de mayo donde se espera que algún equipo peruano pueda meterse en los octavos de final. A continuación mira el fixture de los tres equipos:

FECHA 1 (7 AL 9 DE ABRIL)

  • Grupo A: Cusco FC vs. Flamengo
  • Grupo B: Deportes Tolima vs. Universitario
  • Grupo F: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

FECHA 2 (14 AL 16 DE ABRIL)

  • Grupo A: Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC
  • Grupo B: Universitario vs. Coquimbo Unido
  • Grupo F: Palmeiras vs. Sporting Cristal

FECHA 3 (28 AL 30 DE ABRIL)

  • Grupo A: Independiente Medellín vs. Cusco FC
  • Grupo B: Universitario vs. Nacional
  • Grupo F: Sporting Cristal vs. Junior

FECHA 4 (5 AL 7 DE MAYO)

  • Grupo A: Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata
  • Grupo B: Coquimbo Unido vs. Universitario
  • Grupo F: Sporting Cristal vs. Palmeiras

FECHA 5 (19 AL 21 DE MAYO)

  • Grupo A: Cusco FC vs. Independiente Medellín
  • Grupo B: Nacional vs. Universitario
  • Grupo F: Junior vs. Sporting Cristal

FECHA 6 (26 AL 28 DE MAYO)

  • Grupo A: Flamengo vs. Cusco FC
  • Grupo B: Universitario vs. Deportes Tolima
  • Grupo F: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Datos claves

  • Universitario integra el Grupo B con Nacional, Coquimbo y Tolima en la Libertadores 2026.
  • Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior en el Grupo F desde abril.
  • Cusco FC debuta ante Flamengo en el Grupo A durante la semana del 7 abril.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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