Universitario de Deportes empieza a meterse de lleno en el mercado de fichajes. Luego de haber terminado su participación en este 2025 donde no pudo asegurar el invicto en el Clausura por la derrota ante Los Chankas, ahora, empieza a pensar en el 2026. En este sentido, en el mediocampo, se esperan novedades importantes, sobre todo ante posibles salidas.

Jairo Concha es uno de los jugadores que podría dejar Universitario de Deportes durante este mercado. Se ha mencionado la posibilidad de que emigre al exterior, pero, de momento, no tiene ofertas formales. Pese a ello, en el conjunto ‘crema’ quieren quedar cubiertos y ya tienen apuntado el nombre de Gonzalo Nápoli como posible reemplazo.

Nápoli estuvo cerca de arribar a la ‘U’ en 2023, pero por una cosa u otra, no terminó de llegar. Desde ese entonces, estuvo en México y en Uruguay. No ha desentonado y podría ser el tipo de jugador que podría reemplazar a Concha, aunque éste es un perfil zurdo.

El interés de Universitario por Gonzalo Nápoli

Gonzalo Nápoli es uno de los primeros nombres que trasciende en el mercado de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Fue dado a conocer por el periodista Gustavo Peralta en su programa Hablemos de Max por L1 MAX.

La ‘U’ piensa en reforzarse en todas las posiciones. En el arco, todo hace pensar que llegará Diego Romero para suplir a Sebastián Britos. En la defensa, se evalúa por un zaguero zurdo, mientras que en el ataque también se buscará por un centrodelantero por la salida de Diego Churín.

En el mediocampo se busca un perfil con buen pie y juego, precisamente, por eso apuntaría a ser un reemplazo de Jairo Concha. En el caso de Gonzalo Nápoli, hay que sumar que es un volante zurdo uruguayo, por lo que, si bien podría reemplazar a ‘Jairoco’, ocupará plaza de extranjero.

¿Quién es Gonzalo Nápoli, el volante uruguayo que interesa a Universitario?

Gonzalo Nápoli es un mediocampista uruguayo de 25 años, categoría 2000, zurdo, que destaca como volante de juego, pero también ha jugado como ‘ancla’ cuando se lo han pedido. Ha hecho carrera en Uruguay, incluso en juveniles de la selección ‘celeste’ y estuvo un año en México.

Hizo juveniles en Defensor Sporting hasta su debut en 2019. Luego, pasó por River Plate de Uruguay y por Liverpool. Su buen rendimiento en este último lo llevó al fútbol mexicano donde estuvo un año en Club León. Actualmente, está nuevamente en Liverpool.

