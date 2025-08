Contundente victoria de Universitario de Deportes frente a Atlético Grau por el Torneo Clausura. El cuadro ‘crema’ se mostró muy bien a la hora de las transiciones en ataque y consiguieron ganar el partido por 3-1 en el Monumental. Pero a pesar de este importante triunfo, no todo es felicidad en ‘Tienda Crema’. Resulta que uno de sus titulares está dejando dudas y los hinchas ya están cansados de eso.

El momento de Edison Flores simplemente no es el mejor en estos momentos en Universitario. Es un jugador que ha comenzado a pasar desapercibido y no es el primer partido en el que no aparece. Su rango de figura ha hecho que hoy mismo sea titular indiscutible, pero ya va perdiendo crédito con el pasar de los partidos y la misma hinchada lo reconoce.

Mediante las redes sociales no pasó desapercibido su mal partido, por ello la hinchada pidió que se le siente en algunos partidos. Quieren probar con otros delanteros para ver si así consigue aportar más en el ataque. Por ejemplo tenemos la gran diferencia con Álex Valera, quien viene siendo importante en ataque, no solo con sus movimientos, sino que con sus goles también.

Duras críticas contra Edison Flores (Foto: X).

Ahora todo está en la responsabilidad de Jorge Fossati de lograr recuperar a un jugador del cartel de figura como es Flores. Quién es un gran símbolo para los ‘cremas’ por su historia en el club. Pero con un rendimiento que no está siendo sobresaliente es complicado que se pueda mantener por encima de otros jugadores en este momento.

Los números de Edison Flores contra Atlético Grau

Para entender un poco más el bajo partido que ha tenido el atacante en Ate, tenemos que repasar un poco sus números dentro de la cancha. Hay que comenzar diciendo que en este caso el entrenador decidió dejarlo todo el partido, lo cual uno esperaría grandes destellos de fútbol de su parte.

Como delantero se esperaría que fuera importante en ataque, pero tan solo hizo un disparo en todo el partido y no tuvo destino en el arco. No tuvo mucho el balón con tan solo 36 toques de balón que le permitieron dar 18 pases de 24 posibles (75% de aciertos. Eso sí, consiguió dar un pase clave.

Edison Flores en los calentamientos (Foto: Universitario).

Ya si vamos a la parte defensivo, pues tenemos un poco más de problemas con un duelo en el suelo el cual perdió, de tres balones aéreos solo ganó uno de ellos y tuvo 12 posesiones perdidas.

Estos números dejan en claro lo que muchos hinchas ven en campo. Un Edison Flores que no se asocia, que no busca ser contundente con sus ataques. Sobre todo en un partido que fue controlado por los cremas.

¿Cuánto vale Edison Flores?

A sus 31 años de edad el nacido en Lima tiene un valor de mercado de 1 millón de euros según Transfermarkt. Muy lejos de los 4 millones a los que llegó siendo futbolista del Monarcas Morelia y DC United.

