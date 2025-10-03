Gastón Edul dice quién es más grande entre Alianza Lima y Universitario: “Si tengo que elegir…”

La histórica rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes es, sin duda, una de las más intensas y apasionadas del fútbol sudamericano. A lo largo de los años, ambos clubes han construido legados que los posicionan como verdaderos gigantes del balompié nacional, lo que ha generado un debate constante sobre cuál de los dos es más grande.

Esta discusión no se limita solo a territorio peruano, sino que también ha cruzado fronteras y despertado interés en otros países del continente. En esta ocasión, fue el periodista argentino Gastón Edul quien se animó a dar su opinión sobre cuál de estas dos instituciones tiene mayor peso e impacto en el escenario actual.

“Hoy se habla más de Alianza Lima”

Durante una reciente intervención, Edul fue consultado por su opinión sobre cuál es el club más grande del Perú. Aunque trató de contextualizar su respuesta, terminó inclinándose por el cuadro ‘íntimo’, argumentando que la actualidad influye en la percepción internacional.

“Mira, te voy a responder de esta manera. Hoy en Argentina se habla mucho más de Alianza Lima que de Universitario por lo que pasó con Boca Juniors, pero en otros momentos se hablaba más de Universitario. Entonces si tengo que elegir hoy te diría que Alianza Lima”, señaló el periodista.

La referencia de Gastón Edul tiene sentido si se toma en cuenta lo ocurrido recientemente en la Copa Libertadores 2025, donde Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en la Fase 2 luego de una emocionante tanda de penales, hecho que captó la atención de varios medios argentinos.

Un debate que nunca termina

Las declaraciones de Edul no tardaron en viralizarse entre los hinchas peruanos, reavivando un debate que parece no tener fin: ¿Quién es más grande, Universitario o Alianza Lima?

Si bien los títulos nacionales, la historia y el impacto internacional son factores que ambos clubes pueden utilizar a su favor, momentos como el vivido ante Boca Juniors le dan a Alianza una mayor visibilidad en el extranjero.

