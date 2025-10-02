Universitario decidió sacar una camiseta en honor al Señor de los Milagros y desde Alianza Lima respondieron

Universitario sorprenderá a todos sus hinchas este domingo ante Juan Pablo II. Confirmándose que vestirá una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, la noticia causó un gran revuelo pues Alianza Lima era el único equipo que tenía esta tradición.

Publicidad

Publicidad

Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta durante la última transmisión del programa L1 MAX. El hombre de prensa reveló que Universitario estrenará una camiseta en honor al Señor de los Milagros este domingo 5 de octubre ante Juan Pablo II.

La noticia sorprendió a muchos ya que el honor de llevar una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros era únicamente de Alianza Lima. Pero tal parece Universitario también quiere dejar muy en claro su religiosidad.

Luego de difundirse la noticia, varios hinchas de Alianza Lima recordaron como fanáticos de Universitario mancharon un mural del Señor de los Milagros que estaba en La Victoria, un fuerte respuesta que solo hace avivar la situación.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El Señor de los Milagros en el fútbol

El Señor de los Milagros inspira una profunda religiosidad en el Perú y más en el fútbol. Arraigado a Alianza Lima, el club de La Victoria le rinde homenaje con una camiseta especial que usa durante todo el mes de octubre, fecha central de la festividad.

Ahora, si bien la religión no es una pasión exclusiva de un equipo de fútbol, varios otros planteles del fútbol peruano también le han rendido homenaje e incluso Universitario, en una reciente publicación, se reveló que usará una camiseta en su honor.

Publicidad

Publicidad

El Señor de los Milagros en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Por qué Alianza Lima tiene una camiseta en honor al Señor de los Milagros?

Alianza Lima hace una camiseta en honor al Señor de los Milagros en el mes de octubre y la utiliza para todos sus partidos durante esa época del año.

ver también Selección Peruana sufre su primer revés para el Mundial 2030: sin haber jugado un solo partido

¿Cuándo estrenará Universitario su camiseta del Señor de los Milagros?

Universitario estrenará su camiseta en honor al Señor de los Milagros el próximo domingo en el estadio Monumental. Ese día jugará ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 desde las 6:00 PM.

Publicidad

Publicidad