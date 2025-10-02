Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Mr. Peet dejó atrás a Alianza Lima y destacó la gran diferencia con Universitario: “Perfil de campeones”

El comentarista deportivo no se guardó nada y reconoció el gran momento futbolístico que viene atravesando el cuadro 'crema'.

Por Nicole Cueva

Mr. Peet se refirió a Universitario tras triunfo ante Alianza Atlético.
© Composición Bolavip PerúMr. Peet se refirió a Universitario tras triunfo ante Alianza Atlético.

Universitario de Deportes continúa sólido en su camino hacia el ansiado tricampeonato, luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo. El triunfo no pasó desapercibido y provocó una rápida reacción de Mr. Peet, quien no dudó en referirse al rendimiento del cuadro ‘crema’.

Publicidad

En su programa ‘Madrugol, el narrador deportivo destacó que la ‘U’ consiguió un triunfo importante en el encuentro ante el ‘Vendaval’. Este tipo de resultados se han vuelto una constante para el equipo de Jorge Fossati, que sigue firme en la cima de la tabla.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Universitario?

Por su parte, Peter Arévalo resaltó que el elenco ‘merengue’ muestra ese “perfil de campeón” que lo acerca cada vez más a su objetivo. Aunque en este partido Alex Valera no anotó, los de Ate han demostrado tener las variantes necesarias para seguir sumando resultados positivos en la recta final del Clausura.

“Encuentra los goles en el momento preciso. Este Universitario tiene una gran virtud, que pasa generalmente a los equipos que son campeones o que tienen el perfil de campeón. No apareció Valera, pero apareció Pérez Guedes. Entra y aparece el ‘Tunche’. Te habla de la variedad de estos equipos que tienen perfil de campeones“, explicó el mencionado comunicador.

Publicidad
Alianza Atlético vs. Universitario.

Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Gracias a esta victoria, Universitario conserva una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, Cusco FC. Aunque los ‘estudiantiles’ tienen un partido más, su liderato no corre riesgo incluso en la jornada en la que les toque descansar.

Los partidos que le quedan a Universitario en el Clausura

  • Fecha 13: U vs. Juan Pablo II College (domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.)
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. U (miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.)
  • Fecha 15: U vs. Ayacucho FC (domingo 19 de octubre a las 7:30 p.m.)
  • Fecha 16: ADT vs. U (sin día ni horario confirmado)
  • Fecha 17: Descansa
  • Fecha 18: U vs. Deportivo Garcilaso (sin día ni horario confirmado)
  • Fecha 19: Los Chankas vs. U (sin día ni horario confirmado)
Publicidad
¡Más líderes que nunca! Universitario derrotó 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

ver también

¡Más líderes que nunca! Universitario derrotó 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

Tras Atlético Grau, ¿qué partidos le quedan a Alianza Lima para el final del Torneo Clausura 2025?

ver también

Tras Atlético Grau, ¿qué partidos le quedan a Alianza Lima para el final del Torneo Clausura 2025?

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Mr Peet explotó con el árbitro del Cienciano vs. Alianza Lima: “Zamora es un…”
Liga 1

Mr Peet explotó con el árbitro del Cienciano vs. Alianza Lima: “Zamora es un…”

Mr Peet reveló el jugador de U. de Chile que, tras vencer a Alianza Lima, se iría a Europa
Copa Sudamericana

Mr Peet reveló el jugador de U. de Chile que, tras vencer a Alianza Lima, se iría a Europa

Tras la eliminación de Copa Sudamericana, los 3 refuerzos que pidió Mr. Peet para Alianza Lima en 2026
Alianza Lima

Tras la eliminación de Copa Sudamericana, los 3 refuerzos que pidió Mr. Peet para Alianza Lima en 2026

¿Sin título no hay renovación? La confesión desde Alianza sobre la continuidad de Gorosito
Alianza Lima

¿Sin título no hay renovación? La confesión desde Alianza sobre la continuidad de Gorosito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo