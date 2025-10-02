Mr. Peet dejó atrás a Alianza Lima y destacó la gran diferencia con Universitario: “Perfil de campeones”

Universitario de Deportes continúa sólido en su camino hacia el ansiado tricampeonato, luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo. El triunfo no pasó desapercibido y provocó una rápida reacción de Mr. Peet, quien no dudó en referirse al rendimiento del cuadro ‘crema’.

En su programa ‘Madrugol‘, el narrador deportivo destacó que la ‘U’ consiguió un triunfo importante en el encuentro ante el ‘Vendaval’. Este tipo de resultados se han vuelto una constante para el equipo de Jorge Fossati, que sigue firme en la cima de la tabla.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Universitario?

Por su parte, Peter Arévalo resaltó que el elenco ‘merengue’ muestra ese “perfil de campeón” que lo acerca cada vez más a su objetivo. Aunque en este partido Alex Valera no anotó, los de Ate han demostrado tener las variantes necesarias para seguir sumando resultados positivos en la recta final del Clausura.

“Encuentra los goles en el momento preciso. Este Universitario tiene una gran virtud, que pasa generalmente a los equipos que son campeones o que tienen el perfil de campeón. No apareció Valera, pero apareció Pérez Guedes. Entra y aparece el ‘Tunche’. Te habla de la variedad de estos equipos que tienen perfil de campeones“, explicó el mencionado comunicador.

Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Gracias a esta victoria, Universitario conserva una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, Cusco FC. Aunque los ‘estudiantiles’ tienen un partido más, su liderato no corre riesgo incluso en la jornada en la que les toque descansar.

Los partidos que le quedan a Universitario en el Clausura

Fecha 13: U vs. Juan Pablo II College (domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.)

(domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.) Fecha 14: Sporting Cristal vs. U (miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.)

vs. U (miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.) Fecha 15: U vs. Ayacucho FC (domingo 19 de octubre a las 7:30 p.m.)

(domingo 19 de octubre a las 7:30 p.m.) Fecha 16: ADT vs. U (sin día ni horario confirmado)

vs. U (sin día ni horario confirmado) Fecha 17: Descansa

Fecha 18: U vs. Deportivo Garcilaso (sin día ni horario confirmado)

(sin día ni horario confirmado) Fecha 19: Los Chankas vs. U (sin día ni horario confirmado)

