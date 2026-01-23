Es oficial: la Liga 1 cambió las reglas para la temporada 2026. La organización del torneo peruano confirmó que los clubes podrán tener hasta siete jugadores extranjeros en cancha, una medida que busca elevar el nivel competitivo del campeonato.

Sin embargo, la norma llega con una condición clave que ya genera debate en el fútbol peruano: todos los futbolistas foráneos deberán ser inscritos como extranjeros, sin excepción, incluso si luego obtienen la nacionalidad peruana. Del mismo modo, si uno obtiene la nacionalización en medio del torneo, será contado como extranjero.

Esto significa que, si un jugador llega como extranjero y más adelante se nacionaliza, seguirá ocupando plaza de extranjero durante toda su inscripción, y no podrá ser considerado peruano para efectos del cupo.

La Liga 1 explicó que esta disposición busca evitar “dobles beneficios” para los clubes y establecer reglas claras para todos, especialmente tras años de polémica por futbolistas naturalizados que dejaban de contar como foráneos.

¿Cuántos jugadores extranjeros tendrán los clubes en la Liga 1 temporada 2026?

Con este cambio, los equipos grandes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tendrán más margen para reforzarse, pero también deberán planificar mejor sus planteles para no saturar sus cupos.

Así, el fútbol peruano entra en una nueva etapa en 2026, con más extranjeros en cancha, pero con reglas más estrictas que obligarán a los clubes a pensar cada fichaje como una apuesta a largo plazo.

¿Cuándo será el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Esto quiere decir que será en el fin de semana entre el 3 al 5 de abril.

Los partidos de la fecha 1 del Torneo Apertura

La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 empieza este viernes 30 de enero con los partidos de Sport Huancayo vs. Alianza Lima y UTC vs. Atlético Grau. Luego, el sábado 31 de enero, juegan Boys vs. Chankas, Juan Pablo II contra FC Cajamarca y Melgar vs. Cienciano. Después, el domingo 1 de febrero, chocan Garcilaso vs. Cristal, Sullana contra Cusco y Universitario ante ADT. Cerrando, el lunes 2 de febrero, se enfrentan Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua.

Datos claves

Liga 1 autoriza hasta siete jugadores extranjeros en cancha para la temporada 2026.

Futbolistas nacionalizados seguirán ocupando plaza de extranjero durante toda su inscripción oficial.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal deberán gestionar cupos bajo la nueva normativa.

