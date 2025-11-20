Luis Advíncula, lateral de Boca Juniors y la Selección Peruana, se ha convertido en la pieza más codiciada del fútbol peruano. Si bien el interés de Alianza Lima era conocido, el escenario dio un giro radical con la irrupción de Sporting Cristal, su clásico rival y club formador. La última edición del programa L1 MAX confirmó que el club de La Florida ha intensificado sus gestiones para repatriar a su exjugador, preparando una intensa “batalla” por su fichaje que se concretaría a finales de 2026, momento en que expira su contrato con el club argentino.

Luis Advíncula tendría un nuevo destino para 2026

El periodista Gustavo Peralta encendió la alarma al revelar: “Está lo de Sporting Cristal también. A mí me dijeron que Cristal está avanzando”. Esta declaración fue reforzada por la conductora Ana Lucía Rodríguez, quien sentenció que los ‘celestes’ “van a entrar a la ‘pelea’ por Luis Advíncula”. Esta confirmación pública convierte la disputa por el “Rayo” en una planificación estratégica a largo plazo para ambos gigantes peruanos.

Luis Advíncula jugando en Boca Juniors. (Foto: X).

Mientras Alianza Lima se apoya en los lazos familiares de Advíncula y su simpatía por el club ‘blanquiazul’, la propuesta de Sporting Cristal tiene una base más sólida en lo deportivo: la formación. Advíncula debutó y fue campeón con la camiseta ‘celeste’, lo que genera una fuerte identificación con la institución de La Florida, un factor que podría ser decisivo más allá de las ofertas económicas.

¿Alianza Lima perderá a Luis Advíncula?

No obstante, la capacidad financiera se perfila como un factor crucial. Gustavo Peralta analizó que “Alianza Lima lo va a superar en lo económico, si hay una pelea tú a tú en ese aspecto”. Este análisis sugiere que Alianza Lima podría ofrecer un contrato superior, obligando a Cristal a confiar en el vínculo emocional y de cantera con el jugador.

La decisión final, sin embargo, recaerá en la voluntad del jugador, como enfatizó Peralta. Aquí es donde entraría a tallar la figura de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, cuya “cercanía y relación personal” con el lateral de la selección podría ser la “llave secreta” para inclinar la balanza a favor del club ‘íntimo’, superando incluso el lazo de cantera de Cristal.

Boca Juniors deberá definir su futuro

El posible regreso de Luis Advíncula al Perú —previsto para después de culminar su contrato con Boca Juniors en 2026— ha pasado de ser un simple deseo a una intensa puja entre los clubes más grandes del país. Sporting Cristal tiene el desafío de igualar la propuesta financiera de Alianza Lima, pero el desenlace lo marcará la elección personal de Advíncula: entre el club que lo formó futbolísticamente o la institución que lo atrae por tradición familiar.

