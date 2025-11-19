El reciente amistoso de la Selección Peruana frente a Chile, que culminó en una dolorosa derrota (2-1), dejó un saldo de fuertes críticas y un nombre bajo el reflector: el mediocampista Jairo Concha. El jugador de Universitario de Deportes fue señalado como el principal responsable del segundo gol chileno tras un error en la salida que detonó la remontada rival, desatando una ola de comentarios negativos por parte de la prensa y la afición, quienes cuestionaron su rol como el potencial “diez” del equipo nacional.

Jairo Concha defendido por Sergio Peña

La magnitud del error, que se produjo cuando Perú jugaba con ventaja numérica, intensificó los cuestionamientos sobre el rendimiento de Concha con la Blanquirroja. Analistas y exfutbolistas, como Reimond Manco, no tardaron en manifestar su desazón, tildando su actuación de insuficiente y su actitud en el campo como pasiva. Esta presión mediática se sumó al debate recurrente sobre la capacidad de Jairo Concha para trasladar el buen nivel que muestra en la Liga 1 a las exigencias del fútbol internacional y la selección.

Sergio Peña en la Selección Peruana. (Foto: X).

En medio de este huracán de reproches, una voz familiar y experimentada emergió para dar un espaldarazo incondicional al joven volante. Se trata de su excompañero y actual referente de la selección, Sergio Peña, quien aprovechó su contacto con la prensa local para defender a Concha, basándose tanto en su calidad como en su trayectoria reciente. El mensaje de Peña fue claro, buscando minimizar el impacto del error y centrar la atención en el valor del jugador.

Sergio Peña respalda a Jairo Concha

La frase más contundente de Sergio Peña fue la que desdramatizó el fallo: “El error que comete Jairo lo puede cometer cualquiera, así que nada que reprocharle a él”. Con esta afirmación, el jugador del cuadro Alianza Lima, buscó recordar que los errores son parte del juego y que no deben definir la carrera de un futbolista. Además, resaltó la gran temporada que tuvo su colega, recordando que Jairo Concha “ha hecho un año increíble, ha salido campeón en su equipo, él ha sido uno de los conductores”.

Peña, consciente de la dureza del ambiente futbolístico peruano y habiendo sido él mismo blanco de críticas en el pasado, instó a Concha a usar la adversidad como motor. Aconsejó al mediocampista mantener la “cabeza fuerte” y no permitir que las críticas lo “derrumben”, sino utilizarlas “para seguir aprendiendo y no vuelva a cometer ese error”. Esta postura subraya la importancia del soporte emocional dentro del vestuario.

Sergio Peña en un mensaje solidario

El gesto de Sergio Peña es un llamado a la mesura en un entorno que a menudo se excede en el juicio inmediato. Si bien Jairo Concha deberá trabajar para superar este traspié y consolidarse en la selección, el respaldo de uno de los pilares del equipo nacional le otorga un voto de confianza fundamental para afrontar los próximos desafíos con la camiseta de Perú.

