Hinchas de Universitario explotaron tras errores de Sebastián Britos: “Parece que trabaja en SUNAT”

A estas alturas el hincha de Universitario se debe estar preguntando si pueden tener un mejor portero que Sebastián Britos. Si bien el cuadro crema no perdió ante Atlético Grau, sí quedó en clara evidencia que el guardameta tiene un problema cuando tiene que buscar el balón aéreo.

Publicidad

Publicidad

De hecho, de esa circunstancia nació una clara opción de gol para Atlético Grau y también el 1-0. La primera no terminando en gol pues el remate de Raúl Ruidíaz pasó cerca, la segunda sí fue tanto luego del cabezazo de Neri Bandiera. Por eso, el fanático de Universitario explotó contra Sebastián Britos en redes sociales.

Aprovechando que SUNAT se tardaba en nombrar al nuevo administrador temporal de Universitario, los fanáticos cremas se apoyaron en esto para molestar a Sebastián Britos. El más ingenioso fue el usuario Ricardo con la cuenta @RicardodelaU9: “Britos parece que chambeara en SUNAT”, expresó en una clara alusión a que hacía todo tarde.

La cuenta Error Arbitral en X también expresó su descontento con las acciones de Sebastián Britos en el Universitario vs. Atlético Grau. Dejando claro que no está para ser el guardameta de los cremas, la cuenta fue con todo: “Britos no puede seguir siendo el portero de Universitario el 2026”.

Publicidad

Publicidad

Britos tapando para Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares mensuales en Universitario. Llegando en enero del 2024, el portero tiene contrato hasta diciembre del 2025, pero seguramente al término del año se verá si debe continuar en el arco crema o se buscará otra opción internacional.

ver también Ganaron frente a Grau, pero jugador de Universitario es duramente critica: “es indefendible la titularidad”

Los números de Sebastián Britos con Universitario

Terminada la fecha 3 del Torneo Clausura 2025, Sebastián Britos tiene 20 partidos como portero de Universitario. Acumulando 1800 minutos, el guardameta ha concedido 13 goles y ha mantenido su arco invicto en 9 partidos. Por lo tanto recibe un gol cada 1.5 partidos.

Publicidad

Publicidad