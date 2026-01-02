Aldair Rodríguez, ex Alianza Lima, ya eligió su nuevo equipo en Perú para 2026

Aldair Rodríguez retorna a Perú tras medio año en Brasil. Después de su ciclo en Amazonas FC en la Serie B del fútbol brasileño, el destacado extremo jugará la temporada 2026 en la Asociación Deportiva Tarma de la Liga 1. Será su octavo club en el fútbol peruano.

ADT será el nuevo destino de Aldair Rodríguez para volver a los primeros planos en Perú. Cabe recordar que el equipo de Tarma peleó hasta la última fecha de la Liga 1 2025 por entrar a la Copa Sudamericana 2026, pero se quedó sin la clasificación. Ahora, el objetivo será lograr ese boleto para la próxima temporada.

Aldair Rodríguez, en su paso por Amazonas FC (Oficial).

Aldair Rodríguez, en tanto, buscará la regularidad que no ha tenido en sus últimos equipos. Desde su etapa en Alianza Lima, no ha podido asentarse en algún club tanto en el exterior como en Perú mismo.

Aldair Rodríguez jugará en ADT, club con el que tuvo polémica de racismo

ADT ya conoce bien a Aldair Rodríguez cuando en la temporada 2024 tuvo una polémica por racismo. Cuando jugaba en Cienciano, fue víctima de un hecho de discriminación por parte de la afición del conjunto de Tarma.

En febrero de 2024, durante un partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1, al delantero le arrojaron un plátano desde una de las tribunas del Estadio Unión Tarma. Esto generó un fuerte repudio y fue una polémica que se extendió a nivel nacional.

Al margen de la sanción correspondiente para la persona que arrojó el plátano, ‘La Pantera’ volverá a Tarma para defender el color celeste de ADT. Atrás ha quedado dicha polémica y ahora el atacante jugará para dicho club, como paradoja de lo que es el fútbol.

La carrera de Aldair Rodríguez

Aldair Rodríguez, a sus 31 años, vuelve a Perú tras su segunda experiencia por fuera del país. En Amazonas FC durante el último semestre, apenas disputó 9 partidos donde sólo brindó una asistencia y descendió a Serie C. Antes, su otra experiencia en el exterior fue América de Cali donde estuvo en la temporada 2020-21 con 23 juegos disputados.

En Perú, su carrera es bien conocida por sus pasos por Alianza Lima, Deportivo Binacional, FBC Melgar, Universidad César Vallejo, Alianza Atlético, Cienciano y Deportivo Garcilaso. En los ‘Blanquiazules’ fue bicampeón nacional en 2021 y 2022, mientras que en Binacional lo hizo en la campaña 2019.

Datos claves