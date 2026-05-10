Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026: fecha, horario y canales de transmisión

Alianza Lima se mantiene en la cima del Torneo Apertura 2026 y sueña con coronarse campeón para alegría de su hinchada. Aún así, el equipo de Pablo Guede todavía tiene un reto exigente en su camino, ya que deberá afrontar una dura visita al estadio Inca Garcilaso de La Vega. Allí lo espera Cienciano, un rival que suele hacerse fuerte en casa.

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¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano está programado para el sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El conjunto ‘blanquiazul’ deberá afrontar el desafío de la altura en Cusco, con la misión de sostener su buen momento y seguir firme en la pelea por el campeonato.

El encuentro entre cusqueños e íntimos tiene previsto iniciar a las 17:45 horas de Perú. A continuación, te dejamos los horarios en diferentes países:

México: 16:45 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17:45 horas

Venezuela, Bolivia y Chile: 18:45 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 19:45 horas

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¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido en directo a través de la señal de L1 MAX, disponible en distintos operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win.

Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro por streaming mediante las apps oficiales de estos servicios, como Movistar TV App y DGO.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima llega motivado a su duelo ante Cienciano tras rescatar un empate con carácter en Matute frente a Sporting Cristal, en un partido que parecía perdido. El equipo de La Victoria evitó una derrota clave y se mantuvo en lo más alto del campeonato. La figura del encuentro fue Esteban Pavez, quien marcó el gol del empate y permitió a los ‘blanquiazules’ sumar un punto importante para seguir firmes en la cima del torneo.

Por su parte, Cienciano también viene con los ánimos a tope tras vencer 2-1 a Atlético Grau en Sullana con un gol agónico de Alejandro Hohberg, resultado que le devolvió confianza en la Liga 1. En la Copa Sudamericana, el equipo de Horacio Melgarejo cayó 3-0 ante Academia Puerto Cabello en Venezuela, aunque sigue liderando su grupo en el torneo continental.

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará a Cienciano el sábado 16 de mayo a las 17:45 horas en Cusco.

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El equipo dirigido por Pablo Guede llega como líder del Torneo Apertura 2026 tras empatar.