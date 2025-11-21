Polémica total en Perú: Alianza Lima le ganó a Universitario y tendrá gran preferencia en el 2026

Alianza Lima dio el golpe del año en el fútbol peruano. El club íntimo confirmó que la Noche Blanquiazul 2026 se celebrará el 24 de enero en el Estadio Nacional, nada menos que ante Inter Miami, uno de los equipos más mediáticos del planeta. Una noticia que sacudió el mercado y que, además, generó una consecuencia directa para Universitario.

Publicidad

Publicidad

Con esta confirmación, la ‘U’ quedó obligada a cambiar la fecha de la Noche Crema 2026, debido a que ambos clubes buscaban inicialmente realizar sus presentaciones el mismo día. Alianza se adelantó, aseguró el Nacional y dejó sin opción a su clásico rival, que ahora deberá buscar nueva fecha.

La noticia la brindó el periodista deportivo Eduardo Combe y además reveló que posiblemente Neymar esté en el Inter Miami para esa fecha: “La Noche Blanquiazul 2026 será el 24 de enero ante Inter Miami en el Estadio Nacional. En las próximas horas será oficial y Universitario tendrá que cambiar su fecha de la Noche Crema 2026. Además tendría el plus de Neymar”.

Universitario, por su parte, evaluará alternativas para no perder protagonismo. El club crema baraja mover su evento a una fecha posterior o buscar un rival internacional que compita en atractivo. La presión ahora está sobre la directiva merengue, que deberá responder con un anuncio igual de potente.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami será el rival de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. (Foto: Inter Miami)

¿Contra quién y en dónde será la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami el próximo 24 de enero en el estadio Nacional. Hay que mencionar que se barajó la opción de Matute, pero por una cuestión de capacidad será en el primer recinto deportivo del Perú.

ver también Paolo Guerrero y Pedro Aquino encendieron la polémica con tenso cruce: “Di arriba Alianza”

Lo cierto es que Alianza Lima tomó la iniciativa, marcó territorio para el 2026 y se quedó con el escenario más grande y el rival más llamativo. La primera gran batalla del año, antes siquiera de empezar la Liga 1, ya tiene ganador.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 será en el estadio Nacional el próximo 24 de enero y ante Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y posiblemente Neymar.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

En un inicio la Noche Crema 2026 sería el 24 de enero, pero como Alianza Lima aseguró esa fecha, lo más probable es que el cuadro merengue busque una fecha posterior y un rival de alto calibre.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

La Noche Blanquiazul 2026 se jugará el 24 de enero en el Estadio Nacional.

Alianza Lima enfrentará al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026.

Universitario se verá obligado a cambiar la fecha de su Noche Crema 2026.

Publicidad