Indignación en Perú contra L1 MAX por no transmitir Sport Huancayo vs. Alianza Lima: “Qué rica estafa”

La fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 quedó marcada por la polémica y la indignación de los hinchas. El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, que culminó con victoria de los ‘blanquiazules’ por 2-1, nunca fue transmitido por L1 Max, canal que posee los derechos televisivos del campeonato, generando una ola de críticas en redes sociales.

Hinchas indignados por la falta de transmisión

Los usuarios en Twitter no tardaron en expresar su molestia ante la ausencia de la señal. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “¿O sea que 1190 / L1 Max te cobran una mensualidad para ver el exterior del Estadio? Qué rica ESTAFA“, “L1 MAX mintió y el partido empezó sin transmisión televisiva”, “En L1 Max están enfocando a las nubes jajajajajaja. Qué papelón”, “Papelón de L1 Max y 1190 Sports”.

La indignación se centra en que los aficionados que pagaron su suscripción se quedaron sin la posibilidad de ver el partido, especialmente porque el enfrentamiento no contó con ninguna cobertura alternativa en vivo.

Deuda de 1190 Sports impide el ingreso de cámaras

El motivo detrás de la falta de transmisión sería una deuda de la productora 1190 Sports con los clubes, lo que provocó que no se permitiera el ingreso de las cámaras al estadio IPD de Huancayo. Esta situación dejó a los seguidores sin la señal televisiva, a pesar de que el partido correspondía a la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026.

En el terreno de juego, Alianza Lima logró imponerse 2-1, gracias a los goles de Paolo Guerrero (37′, penal) y Alan Cantero (90+3′). Por su parte, Nahuel Luján había logrado igualar momentáneamente para el Rojo Matador al minuto 45+2.

La polémica deja un precedente preocupante para los próximos encuentros del torneo, ya que la relación entre L1 Max, 1190 Sports y los clubes podría afectar la cobertura de los partidos y generar mayor descontento entre los hinchas.

DATOS CLAVES

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

Una deuda de 1190 Sports con los clubes impidió el ingreso de cámaras al estadio.

