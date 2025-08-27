¿Jean Ferrari puede ser sancionado en la FPF tras polémicas declaraciones contra Hernán Barcos?

El argentino experto en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, analizó la polémica entre Jean Ferrari y Hernán Barcos en una publicación en Twitter del 27 de agosto de 2025, destacando que el conflicto va más allá de lo deportivo y pone en juego la responsabilidad legal e institucional en el discurso público. Sellares enfatizó que el derecho deportivo exige respeto mutuo, la prohibición de discriminación y el principio de fair play, planteando como desafío resolver las tensiones sin vulnerar normas disciplinarias ni éticas, como las del Código Disciplinario de la FIFA. Su enfoque neutral sugiere un manejo preventivo para preservar la integridad institucional, sin proponer sanciones específicas o resoluciones definitivas, lo que invita a las partes a actuar con mesura.

La disputa entre Alianza Lima y Jean Ferrari

Esta perspectiva ha generado debates en redes, con usuarios cuestionando posibles sanciones por discriminación. El altercado se originó durante el clásico entre Universitario y Alianza Lima el 24 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental, donde Hernán Barcos, delantero argentino nacionalizado peruano de Alianza Lima, tuvo un cruce verbal con Alex Valera de Universitario. Barcos declaró públicamente que Valera antes había rechazado convocatorias a la Selección Peruana y por supuestas provocaciones en el campo, afirmando que tales actitudes merecen corrección.

Posteriormente, publicó en redes: “Para cada acción hay una reacción”, interpretado como una respuesta indirecta a las críticas. Estas afirmaciones se basan en reportes periodísticos que recogen sus palabras textuales post-partido. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ex administrador de Universitario, respondió en una conferencia de prensa criticando a Barcos por sus comentarios. Afirmando que “se equivoca de muy mala manera” al hablar públicamente sobre Valera, quien mantuvo “cordura y respeto” al no replicar.

Marcelo Bee Sellares sobre la reciente polémica. (Foto: X).

Jean Ferrari cargó contra Hernán Barcos

Ferrari instó a Barcos a rectificar, apelando al respeto hacia los futbolistas peruanos y los códigos éticos del deporte. Esta postura se valida en fuentes como videos de conferencias y artículos que citan su intervención completa, destacando su esperanza en una corrección por parte del jugador. Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, defendió a Barcos, calificando las declaraciones de Ferrari como discriminatorias y potencialmente xenófobas, al enfatizar que Barcos es peruano con DNI válido y merece igual respeto, sin distinciones por origen. Otras opiniones incluyen al periodista Mr. Peet, quien respaldó a Barcos recordando polémicas pasadas de Ferrari y sugiriendo que “los códigos afloran según la camiseta”, mientras Checho Ibarra criticó a Barcos por ventilar el incidente públicamente. Paolo Guerrero evitó comentar.

Todas las reacciones ilustran la polarización, y, basado en Sellares, se deriva el concepto de “discurso responsable” para promover ética en rivalidades deportivas, evitando escaladas que afecten la credibilidad de la FPF. Si pasa a ser sancionado o no, quedará en la decisión que tomen los responsables de cada área en las instituciones pertinentes. Alianza Lima ya elevó su reclamo contra Jean Ferrari por haber expuesto en forma de crítica a Hernán Barcos, tomando partido sobre la disputa con Hernán Barcos. Sabiendo lo expuesto por Marcelo Bee Sellares en un principio, podría ser una herramienta para poder gestionar una acusación contra el flamante gerente de la Federación Peruana de Fútbol. Por tener una posición imparcial y no cumplir el famoso llamado de unión en el balompié nacional.