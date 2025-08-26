Mr. Peet sale en defensa de Hernán Barcos y liquida a Jean Ferrari: “¿por qué tendría que disculparse?”

El ‘Clásico’ no terminó siendo lo que se esperaba el pasado fin de semana, siendo otro el evento que terminó llevándose todos los reflectores. Hablamos de la pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera, esto ha sido comentado más que todo debido al mal partido que se dio.

Publicidad

Publicidad

En este caso, esta pelea llegó hasta la Videna en donde Jean Ferrari terminó hablando sobre este caso ante la prensa: “Calculo que esto se puede solucionar con una llamada telefónica. Entiendo que la ‘calentura’ después de un resultado que no fue favorable influye, pero hablar en caliente siempre es lo peor. Espero que Hernán corrija esta situación”, fueron las palabras del actual Director Deportivo de la FPF.

Estas palabras no cayeron nada bien en el periodista Peter Árevalo, quien no dudó en recordar algunas acciones que se dieron en Universitario de Deportes en el pasado, pero que no fueron tan criticadas.

“Cuando Ferrari dijo ‘a ese tarado de Marioni le dedico el título’ o cuando Jairo Concha le dijo a Marioni ‘chupap…’ en el bus, no vi que nadie haya reaccionado. O sea, cuando un peruano hace el uso del folklore fuera de canchas, no pasa nada. Pero cuando Barcos, que ni siquiera ha utilizado el término de ‘tarado’ ni ‘chupap…’, simplemente dijo que no le va a faltar el respeto alguien que se negó a jugar por la selección’ y salta todo el mundo, que violó los códigos… ¿En qué momento? O sea, los códigos afloran según tu origen, según tu camiseta, porque no vi que nadie se horrorizara cuando Ferrari hizo eso“, apuntó el periodista.

Publicidad

Publicidad

Mr. Peet defiende a Hernán Barcos

Pero ahí no terminó la intervención del comunicador en su programa ‘A Presión con Mr. Peet’, pues apuntó contra Ferrari para poder defender a Hernán Barcos, quien viene siendo duramente criticado.

“Ferrari salió en conferencia de prensa y dice que Barcos se equivocó ‘mal’, y seguro llamará a Valera a disculparse… ¿por qué tendría que disculparse? ¿A quién le faltó el respeto Barcos? ¿Alguien le dijo a Ferrari que se disculpe con Marioni cuando le dijo ‘se lo dedico a ese tarado de Marioni y a los cagones’? Nadie le dijo nada, porque son peruanos”, explicó Mr. Peet.

Publicidad

Publicidad

Además, dijo esto del capitán de Alianza Lima: “Hay tipos a los que les jode que Barcos sea ídolo en Alianza, que tenga vigencia con 41 años y que siga trascendiendo. Mientras el hombre siga haciendo los goles y rindiendo, tiene crédito, así les arda. Pero acá se juzga según la camiseta y la nacionalidad, así de claro. Cuando un peruano lanza algo, no hay códigos, pero cuando es al revés, ahí sí“, sentenció.

ver también CONMEBOL tomó una decisión radical que tiene que ver directamente con Alianza Lima y su futuro en Copa Sudamericana