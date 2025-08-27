Todavía no jugó ni 20 partidos con Alianza Lima: pero ya está prácticamente vendido al extranjero

El futuro de Piero Cari en Alianza Lima se ha convertido en un tema candente tras las declaraciones del periodista deportivo Ernesto Cavagneri. En un mensaje que resonó fuertemente en la comunidad blanquiazul a través de su cuenta de Twitter, Cavagneri. soltó una advertencia crucial: “Por favor, hay que darle un poco más de kilometraje, no es hora de venderlo. Tiene talento, pero le falta crecer todavía”. Esta declaración, proveniente de la misma fuente que, según el periodista, le había adelantado importantes fichajes y transferencias, añade un peso significativo a la preocupación que ronda sobre el joven enganche.

Piero Cari estaría saliendo vendido pronto

La frase “Neto, Piero está casi vendido” subraya la inminencia de una posible transferencia, a lo que Cavagneri, responde con una clara objeción: “Creo que no es el momento, por muy interesante que sea la oferta”. La preocupación de Cavagneri. No es infundada. Es crucial analizar el desarrollo de Piero Cari hasta la fecha. A pesar de su prometedor talento, el jugador ha disputado únicamente 11 partidos en la Liga 1, 1 en la Copa Sudamericana y 4 en la CONMEBOL Libertadores. Estas cifras evidencian que Cari es aún un futbolista en proceso de adaptación y crecimiento en la élite.

Sin embargo, la información presentada por el también catedrático Ernesto Cavagneri. Ilumina el interés que existe desde el extranjero por este enganche, cuyo futuro parece inmenso. Este apetito del mercado internacional sorprende, especialmente considerando el limitado rodaje de Cari en el primer equipo. La evolución de Piero Cari ha sido observada de cerca. Néstor Gorosito, un técnico de vasta experiencia, le dio su bendición desde un principio, otorgándole oportunidades en el campo cada vez que fue posible. Esta confianza de Gorosito es un indicio del potencial que se le ve a Cari. Por lo tanto, la situación actual plantea la posibilidad de que Piero siga el camino de otros jóvenes talentos aliancistas como Bassco Soyer y Víctor Guzmán.

Piero Cari hincha de Alianza Lima desde niño. (Foto: X).

Alianza Lima vende bastantes jóvenes

Ambos futbolistas se marcharon al extranjero sin haber tenido un espacio prolongado y consolidado en el primer equipo de Alianza Lima. La salida temprana de jóvenes promesas sin una consolidación en el fútbol peruano es un fenómeno que genera debate. Si bien las ofertas del extranjero pueden ser económicamente tentadoras y ofrecer una proyección internacional, también existe el riesgo de que el jugador no complete su desarrollo en un entorno competitivo y familiar antes de dar el salto. El caso de Piero Cari, apodado cariñosamente “el Riquelme de Matute”, por su habilidad y visión de juego, plantea un dilema para la dirigencia de Alianza Lima.

¿Es el momento adecuado para una venta, o es prioritario asegurar su maduración futbolística en casa para que su potencial se concrete plenamente? La situación de Piero Cari es un reflejo de las decisiones estratégicas que los clubes deben tomar con sus jóvenes talentos. La balanza entre el beneficio económico inmediato y el desarrollo a largo plazo del jugador es delicada. Solo el tiempo dirá qué camino tomará el “Riquelme de Matute” y cómo impactará esta decisión en su prometedora carrera y en el futuro deportivo de Alianza Lima.

