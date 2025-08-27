Alianza Lima carga contra Jean Ferrari tras criticar abiertamente a Hernán Barcos por su discusión con Alex Valera

La intensa y arraigada rivalidad en el fútbol peruano, que históricamente se ha manifestado con fervor en los estadios, ha escalado ahora a los despachos y las esferas directivas. Un claro ejemplo de esta escalada es el reciente y acalorado intercambio de declaraciones entre Fernando Cabada, el gerente general de Alianza Lima, y Jean Ferrari, director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este enfrentamiento verbal se desató a raíz de comentarios hechos por Ferrari sobre el jugador blanquiazul, Hernán Barcos, una figura emblemática del equipo victoriano.

Alianza Lima defiende a Hernán Barcos

En una entrevista exclusiva con El Comercio, Cabada no solo asumió una postura de defensa inquebrantable hacia su futbolista, Hernán Barcos, sino que también puso en entredicho la supuesta imparcialidad de Jean Ferrari en su actual rol dentro de la FPF. Cabada sugirió enfáticamente que las declaraciones de Ferrari estaban teñidas y sesgadas por su reciente y notorio pasado como administrador de Universitario de Deportes, el archirrival histórico de Alianza Lima. En un tono contundente, Cabada calificó las palabras de Ferrari como “equivocadas de muy mala manera”, resaltando al mismo tiempo la impecable y ejemplar trayectoria de Barcos, a quien no dudó en describir como un “caballero” dentro y fuera del campo de juego.

El punto de mayor tensión y controversia en la réplica de Cabada fue, sin duda, la acusación directa de xenofobia. Con gran vehemencia, Cabada recordó a la opinión pública que Hernán Barcos, a pesar de su origen argentino, posee la nacionalidad peruana y un Documento Nacional de Identidad (DNI) “tan válido y legítimo como el del señor Ferrari”. En su argumentación, el gerente aliancista subrayó que cualquier distinción o diferenciación entre jugadores basada en su origen o nacionalidad constituye un acto claro y reprobable de discriminación. Además, enfatizó que tales acciones contravienen directamente los principios y estatutos fundamentales de organismos rectores del fútbol mundial como la FIFA y la CONMEBOL, a los cuales la Federación Peruana de Fútbol, bajo la dirección de Ferrari, tiene la obligación ineludible de adherirse y respetar.

Alianza Lima carga contra Jean Ferrari

El gerente de Alianza Lima fue más allá en sus insinuaciones, sugiriendo que Jean Ferrari, en su actual posición de alto cargo en la FPF, parece haber olvidado, o al menos ignorado, la objetividad y neutralidad que su cargo exige. Cabada dejó entrever que Ferrari se estaría dejando llevar por las pasiones inherentes a una rivalidad de clubes que, si bien es comprensible a nivel de aficionados, resulta inaceptable para un dirigente federativo. La declaración de Cabada, por lo tanto, no fue simplemente un respaldo a su jugador; fue también un recordatorio sutil, pero innegablemente directo y contundente, del papel que Ferrari desempeñó en Universitario de Deportes, donde fue administrador temporal hasta hace muy poco tiempo.

Este contexto, según Cabada, es crucial para entender la verdadera motivación detrás de las palabras de Ferrari. La declaración de Fernando Cabada tiene un propósito claro: poner en perspectiva la motivación subyacente a las palabras de Jean Ferrari. Al señalar el pasado reciente de Ferrari como administrador de Universitario, Cabada busca sugerir que, en lugar de actuar con la objetividad y la imparcialidad que se esperarían de un alto dirigente federativo, Ferrari podría estar, consciente o inconscientemente, respondiendo a la profunda e histórica rivalidad entre los dos clubes más grandes y populares del Perú: Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Alianza Lima espera un mayor respeto

En última instancia, esta fricción pública entre Fernando Cabada y Jean Ferrari no hace sino elevar la tensión ya existente entre Alianza Lima y Universitario, trasladando la batalla de los campos de juego a los despachos y las altas esferas del fútbol peruano. Este episodio resalta cómo las pasiones y las rivalidades del deporte rey en Perú trascienden el césped, influyendo en las decisiones y declaraciones de los máximos representantes de los clubes y de la propia federación. La información sobre este incidente fue obtenida y ampliada gracias a la nota periodística original de Fernanda Huapaya, que expuso los detalles de este enfrentamiento que añade un nuevo capítulo a la historia de la rivalidad futbolística en el país.