Se revelaron las palabras con la que Álex Valera ocasionó la irá de Hernán Barcos en el clásico: “Ya juega…”

Si bien ya pasaron algunos días desde que se disputó el clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental, todavía quedan algunas cuestiones y versiones muy polémicas sobre lo ocurrido en el campo de juego. Pese al 0-0 que dejó muy descontenta a las hinchadas, el tenso cruce entre Álex Valera y Hernán Barcos por fin tendría un verdadero origen que habría generado una respuesta muy caliente.

En un jugada intrascendente y que al parecer no tenía razón de convertirse en una gresca entre los delanteros de Universitario de Deportes y Alianza Lima, resulta que el ‘Pirata’ no dudó en decirle ‘muerto’ y ‘cobarde’ a su colega, con lo cual no se entendía exactamente el motivo de estas respuestas. Recientemente, se filtró qué fue lo que dijo el goleador merengue para una reacción como tal.

De acuerdo a una información del comunicador deportivo Carlos Alberto Navarro, Álex Valera tan solo atinó a agilizar el juego y que Hernán Barcos no esté reclamando airadamente el juez principal Jordi Espinoza. “Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Álex Valera pasar por ahí le dice: ‘Ya juega pelota y deja de estar reclamando’. Y eso es una falta de respeto para el ‘Pirata'”; contó el popular ‘Tigrillo’ durante el programa ‘PBO Campeonísimo‘.

La otra versión sobre el caso Álex Valera y Hernán Barcos en el clásico

Según una información del diario local ‘Líbero‘, luego de las más recientes palabras expuestas de Álex Valera y Hernán Barcos en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, sucede que el ‘9’ crema no se quedó callado y recordó la final ganada en la temporada 2023 cuando campeonaron jugando en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El recordado ‘Matutazo‘ fue la cereza del pastel en esta polémica gresca de hace unos días en el Estadio Monumental. A raíz de esta situación es que los compañeros se metieron a separar y calmar el momento para que no se agravie más cuando ya los ánimos estaban bastante caldeados, por decir lo menos. Cada quien tendrá su versión sobre los hechos, pero lo concreto es que esta situación no se quedó en el campo de juego y se siguen conociendo más explicaciones.

El contundente mensaje que Hernán Barcos le dejó a Álex Valera

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria me viene a decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él”; enfatizó Hernán Barcos ante la prensa.

