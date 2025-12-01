Jesús Castillo rompió su silencio y contó por qué eligió a Universitario y no Cristal: “Ahí quedó”

Uno de los jugadores que terminó siendo valioso para Universitario de Deportes es Jesús Castillo. El volante llegó bastante bien desde Portugal, si bien muchos dudaban si estaba para jugar en el cuadro ‘crema’. La realidad es que ha hecho las cosas muy bien y consiguió ser importante para el elenco de Ate. Pero luego de tiempo, se reveló el motivo por el que no firmó por Sporting Cristal.

Luego de tiempo, en una entrevista se conoció que es lo que pasó entre Castillo y Cristal. Pues recordemos, que emigró desde el Rímac para poder probar suerte en el Gil Vicente, pero al final no logró ganarse un lugar en el primer equipo. Lo que ocasionó que termine yéndose sin pena ni gloria de este club.

Jesús Castillo jugador de Universitario (Foto: Universitario).

En Latina Deportes le contestaron sobre por qué no llegó a Cristal y esto fue lo que respondió: “¿Cristal me buscó? No, eso es algo que yo nunca lo he hablado. Nunca me quiero involucrar tanto con eso, con Cristal, porque se pueden decir muchas cosas que la gente no sabe, pero realmente no. Nadie se comunicó conmigo”, expresó el mediocampista.

Eso sí, hubo un jugador que estuvo muy pendiente que pueda llegar al Rímac. Pero el cuadro ‘celeste’ nunca estuvo interesado en que su vuelva: “Sinceramente, hubo un compañero que tuve en Cristal que estuvo interesado en que yo vaya para allá, pero no era un tema del jugador, no era un tema de que el compañero quiera que yo vaya para allá a reforzar al equipo, simplemente nunca recibí un llamado de Cristal, y ahí quedó”, agregó.

El secreto de Jesús Castillo que le permitió triunfar en Universitario

Si bien llegó sin mucha continuidad, pero Jesús Castillo agarró muy buen ritmo en el Perú, hasta convertirse en un jugador bastante regular en la Liga 1. La ventaja que tuvo es haber emigrado, que le dio otro roce completamente diferente, llegando mejor preparado para afrontar el reto.

“Cambió mucho de mi paso por Portugal, creo que aprendí muchas cosas. A ser más profesional, el ritmo de juego, el estilo de juego, en pequeños detalles que marcan mucho la diferencia en Europa. Creo que ese tipo de cosas las estoy plasmando aquí, y es por eso que puedo sacar un poco de ventaja“, sentenció.

Datos Claves

Jesús Castillo confirmó que Sporting Cristal nunca se comunicó para contratarlo.

El volante llegó a Universitario procedente del Gil Vicente de Portugal.

Un excompañero del cuadro celeste intentó su retorno, pero no hubo oferta oficial.

