La temporada 2025 todavía no ha llegado a su final, pero los equipos ya están comenzando a buscar refuerzos pensando en la próxima campaña. En Alianza Lima también están viendo quienes se quedan y quienes se van, pues hay un jugador que no estaría muy cómodo. Por eso se conoció que podría estar muy cerca de reforzar a un rival directo para la próxima temporada.

Estamos hablando de Jesús Castillo, quien a lo largo de la temporada no ha encontrado un lugar en el cuadro de Néstor Gorosito. Pese a que muchas veces pudo jugar con él de titular por diversos motivos, fue relegado al banco de suplentes. Esto ha hecho que otros equipos lo comiencen a ver como un importante refuerzo, pues no está teniendo un lugar fijo en el cuadro ‘íntimo’.

Jesús Castillo en Alianza Lima (Foto: Getty).

Es así como se ha conocido que Sport Boys está interesado en poder ficharlo, el cuadro ‘chalaco’ tiene en mente poder hacer un equipo competitivo para el 2025. Por lo que ven a Castillo como una buena opción en la Liga 1 para reforzar su plantel. Según lo que se ha conocido por el periodista Rodrigo Robles, ya tendrían un acuerdo y pronto se podría llegar a consumar.

“Jesús Castillo, Diego Melian y Federico Illanes serían nuevos jugadores de Sport Boys. En los próximos días se haría oficial ya que todo está muy encaminado”, fue lo que llegó a dar a conocer mediante sus redes sociales.

¿Jesús Castillo borrado en Alianza Lima?

Según lo que se conoció hace un tiempo por Carlos ‘Negro’ Galván. Jesús Castillo tuvo un roce con Néstor Gorosito, esto ocasionó que el mediocampista termine borrado del equipo. Teniendo muy pocas oportunidades para mostrarse en el terreno de juego.

“Si a Castillo lo juzgan porque le dijo algo al profesor y nunca más lo pusieron…”, fue lo que comentó el exfutbolista en el programa ‘A Presión Radio’. Luego terminó expresando lo que habría dicho el mediocampista: “Defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí”.

Lo cierto que hay varios partidos en los que Jesús Castillo pudo ser una mejor alternativa para arrancar. Pero que terminó siendo uno de los que veía el partido desde el banco de suplentes. Por lo que podría entenderse esa la razón por la que no estuvo jugando activamente.

Los números de Jesús Castillo en Alianza Lima este 2025

El volante de 29 años de edad le costó tener oportunidades en el equipo en ciertos tramos de la temporada. En los que incluso no era convocado en la banca de suplentes, el Torneo Clausura fue uno de los certámenes en los que menos tuvo chances de mostrarse. Pero al final se terminó ganando el lugar en el once titular.

En total disputó un total de 28 partidos hasta la fecha, no ha hecho goles, pero dio 2 asistencias en 1599 minutos con la camiseta de Alianza Lima.

Datos Claves

El futbolista de Alianza Lima, Jesús Castillo, de 29 años, estaría cerca de ser refuerzo de Sport Boys para 2025.

El periodista Rodrigo Robles informó que Jesús Castillo ya tendría un acuerdo con el club ‘chalaco’.

Jesús Castillo ha disputado 28 partidos con Alianza Lima en 2025, sumando 1599 minutos y 2 asistencias.

