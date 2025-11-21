Sorpresa en Alianza Lima, Jesús Castillo dio pistas sobre su futuro: “Se han comunicado conmigo”

Jesús Castillo encendió las alarmas —y también la ilusión— en Alianza Lima luego de dejar una frase que abre el debate sobre su futuro inmediato. El volante íntimo confirmó que recibió llamadas desde otro club, pero dejó claro que su prioridad sigue estando en La Victoria.

La declaración llegó en un momento clave de la planificación 2026, cuando Alianza Lima busca consolidar una base competitiva para la Liga 1 y la próxima edición de la Copa Libertadores.

En medio de este contexto, Castillo aseguró: “Yo estoy enfocado en Alianza y el partido del domingo. Tengo contrato todo el 2026. Si hay acercamiento con Boys y de otros equipos, pero mi prioridad es Alianza siempre”.

Dentro de las oficinas íntimas, la noticia fue recibida como una señal positiva. No solo porque el jugador reconoce propuestas externas, sino porque al mismo tiempo reafirma su intención de mantenerse en el plantel.

Jesús Castillo jugando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Jesús Castillo se va de Alianza Lima?

Jesús Castillo reafirmó su compromiso por seguir en Alianza Lima pues tiene contrato y alejó las opciones de irse en la temporada 2026. Pero lo cierto es que el volante suma pocos minutos y eso puede ser un impulso para buscar regularidad en otro club.

Será cuestión del técnico Néstor Gorosito charlar con Jesús Castillo para que puedan ver cuál es la solución en caso no lo piensen considerar, como pasó en la última parte del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

¿Hasta cuándo Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Jesús Castillo tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jesús Castillo?

Jesús Castillo gana 10 mil dólares en Alianza Lima, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 120 mil dólares.

