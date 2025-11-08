Tras la consagración de Universitario como tricampeón de la Liga 1, el nombre de Jorge Fossati volvió a estar en el centro de la conversación. Muchos especularon con su salida, pero el propio entrenador decidió aclarar la situación.

“Me parece que entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club, tenemos que analizar. Nunca dije me voy, dije que es el momento de analizar y ver qué caminos seguir y si estamos de acuerdo”, comentó Jorge Fossati en entrevista con GOLPERU.

El técnico uruguayo, artífice del histórico tricampeonato, reconoció que la temporada fue intensa y que antes de tomar decisiones necesita evaluar junto a su entorno y la directiva los próximos pasos.

Siguiendo con su mensaje, Jorge Fossati no aseguró al 100% que continuará en Universitario: “No soy de andar con especulaciones, no soy de los que hablan después que ganan. Desde que se fue el administrador dije que no podemos desenfocarnos porque estamos en plena competencia y llegado el momento nos tendremos que sentar a conversar”.

Jorge Fossati condecorado como el mejor técnico de la Liga 1 de octubre. (Foto: Liga 1)

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

El técnico Jorge Fossati rompió el silencio sobre su continuidad en Universitario y lanzó una frase que generó diversas interpretaciones. En medio de los rumores, el uruguayo aclaró qué quiso decir realmente y dejó su futuro abierto pues no aceptó al 100% que sigue pues eso se tendrá que conversar.

En Universitario confían en su continuidad, aunque el propio Jorge Fossati dejó entrever que el futuro dependerá de las condiciones que el club le ofrezca para seguir compitiendo a alto nivel.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

