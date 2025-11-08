Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Jorge Fossati zanjó el tema sobre su continuidad en Universitario: “Es el momento de analizarlo”

Fossati habló sobre su futuro en Universitario y aclaró los rumores: "Es momento de analizar y ver qué caminos seguir".

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Jorge Fossati y Universitario.
© Producción Bolavip.Jorge Fossati y Universitario.

Tras la consagración de Universitario como tricampeón de la Liga 1, el nombre de Jorge Fossati volvió a estar en el centro de la conversación. Muchos especularon con su salida, pero el propio entrenador decidió aclarar la situación.

Publicidad

“Me parece que entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club, tenemos que analizar. Nunca dije me voy, dije que es el momento de analizar y ver qué caminos seguir y si estamos de acuerdo”, comentó Jorge Fossati en entrevista con GOLPERU.

El técnico uruguayo, artífice del histórico tricampeonato, reconoció que la temporada fue intensa y que antes de tomar decisiones necesita evaluar junto a su entorno y la directiva los próximos pasos.

Siguiendo con su mensaje, Jorge Fossati no aseguró al 100% que continuará en Universitario: “No soy de andar con especulaciones, no soy de los que hablan después que ganan. Desde que se fue el administrador dije que no podemos desenfocarnos porque estamos en plena competencia y llegado el momento nos tendremos que sentar a conversar”.

Publicidad
Imagen
Jorge Fossati condecorado como el mejor técnico de la Liga 1 de octubre. (Foto: Liga 1)

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

El técnico Jorge Fossati rompió el silencio sobre su continuidad en Universitario y lanzó una frase que generó diversas interpretaciones. En medio de los rumores, el uruguayo aclaró qué quiso decir realmente y dejó su futuro abierto pues no aceptó al 100% que sigue pues eso se tendrá que conversar.

La inesperada autocrítica que hizo Alex Valera en pleno festejo de Universitario por el tricampeonato

ver también

La inesperada autocrítica que hizo Alex Valera en pleno festejo de Universitario por el tricampeonato

En Universitario confían en su continuidad, aunque el propio Jorge Fossati dejó entrever que el futuro dependerá de las condiciones que el club le ofrezca para seguir compitiendo a alto nivel.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Publicidad

Datos claves

  • Jorge Fossati aclaró a GOLPERU que nunca dijo “me voy” de Universitario tras el tricampeonato.
  • El técnico uruguayo indicó que es momento de analizar los caminos a seguir con la directiva del club.
  • Fossati afirmó que se sentarán a conversar con el administrador tras el fin de la competencia.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Bomba total: Martín Távara podría dejar Cristal y llegar a Universitario
Liga 1

Bomba total: Martín Távara podría dejar Cristal y llegar a Universitario

El premio que la 'U' ganó y que puede usarlo para comprar un delantero
Liga 1

El premio que la 'U' ganó y que puede usarlo para comprar un delantero

La autocrítica que hizo Valera en pleno festejo de Universitario
Liga 1

La autocrítica que hizo Valera en pleno festejo de Universitario

La inesperada noticia que Burnley le dio a Oliver Sonne tras no ser convocado a la Selección Peruana
Peruanos en el exterior

La inesperada noticia que Burnley le dio a Oliver Sonne tras no ser convocado a la Selección Peruana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo