La inesperada autocrítica que hizo Alex Valera en pleno festejo de Universitario por el tricampeonato

Mientras el plantel de Universitario celebraba el histórico tricampeonato de la Liga 1 2025, Alex Valera dejó un mensaje que no pasó desapercibido. En lugar de limitarse a los festejos, el delantero reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

“No hay que ser conformistas, tenemos mucho más para dar”, expresó Alex Valera para las cámaras de GOLPERU, demostrando con estas palabras la ambición y compromiso que tiene con Universitario.

Con este tipo de declaraciones, Alex Valera confirma su papel como líder silencioso del vestuario y deja en claro que el tricampeonato no es un punto final, sino el inicio de una nueva meta para los cremas.

Siguiendo con sus palabras, Alex Valera también se mostró emocionado por recibir el premio al mejor jugador del año: “Feliz por esta premiación, es de todo el equipo y hay que disfrutar estos bellos momentos”, aseguró el delantero que tiene 16 goles en la temporada.

Alex Valera con su nuevo look. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Alex Valera sobre el tricampeonato de Universitario?

Alex Valera se mostró feliz por el tricampeonato que obtuvo Universitario, pero en medio de los festejos redobló la apuesta y mencionó que el plantel todavía tiene cosas por mejorar, especialmente a nivel internacional.

Si bien Universitario consiguió el tricampeonato de la Liga 1, lo cierto es que su gran duda es a nivel internacional. Para ser más precisos, el cuadro crema quiere empezar a destacar en la Copa Libertadores y a eso apuntan para la temporada 2026.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

