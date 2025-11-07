Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

La inesperada autocrítica que hizo Alex Valera en pleno festejo de Universitario por el tricampeonato

Alex Valera sorprendió a todos con una autocrítica en pleno festejo del tricampeonato de Universitario de Deportes.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Alex Valera y Universitario.
© Producción Bolavip.Alex Valera y Universitario.

Mientras el plantel de Universitario celebraba el histórico tricampeonato de la Liga 1 2025, Alex Valera dejó un mensaje que no pasó desapercibido. En lugar de limitarse a los festejos, el delantero reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

Publicidad

“No hay que ser conformistas, tenemos mucho más para dar”, expresó Alex Valera para las cámaras de GOLPERU, demostrando con estas palabras la ambición y compromiso que tiene con Universitario.

Con este tipo de declaraciones, Alex Valera confirma su papel como líder silencioso del vestuario y deja en claro que el tricampeonato no es un punto final, sino el inicio de una nueva meta para los cremas.

Siguiendo con sus palabras, Alex Valera también se mostró emocionado por recibir el premio al mejor jugador del año: “Feliz por esta premiación, es de todo el equipo y hay que disfrutar estos bellos momentos”, aseguró el delantero que tiene 16 goles en la temporada.

Publicidad
Imagen
Alex Valera con su nuevo look. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Alex Valera sobre el tricampeonato de Universitario?

Alex Valera se mostró feliz por el tricampeonato que obtuvo Universitario, pero en medio de los festejos redobló la apuesta y mencionó que el plantel todavía tiene cosas por mejorar, especialmente a nivel internacional.

“Fatal como todo el año”: hinchas de Universitario perdieron la paciencia y estallan contra figura del tricampeonato

ver también

“Fatal como todo el año”: hinchas de Universitario perdieron la paciencia y estallan contra figura del tricampeonato

Si bien Universitario consiguió el tricampeonato de la Liga 1, lo cierto es que su gran duda es a nivel internacional. Para ser más precisos, el cuadro crema quiere empezar a destacar en la Copa Libertadores y a eso apuntan para la temporada 2026.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

  • Alex Valera dejó un mensaje de ambición pese a la celebración del tricampeonato de Universitario.
  • El delantero Alex Valera afirmó que Universitario “tiene mucho más para dar” y no ser conformista.
  • Alex Valera está feliz por la premiación y suma 16 goles en la temporada con Universitario.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
El premio que la 'U' ganó y que puede usarlo para comprar un delantero
Liga 1

El premio que la 'U' ganó y que puede usarlo para comprar un delantero

Hinchas de Universitario estallan contra figura del tricampeonato
Liga 1

Hinchas de Universitario estallan contra figura del tricampeonato

Se supo el jugador de Sporting Cristal que ven con buenos ojos en Universitario para 2026
Liga 1

Se supo el jugador de Sporting Cristal que ven con buenos ojos en Universitario para 2026

Rodrigo Ureña reveló que no sabe si seguirá en Universitario en 2026
Universitario

Rodrigo Ureña reveló que no sabe si seguirá en Universitario en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo