José Soto es el nuevo DT de CD Moquegua: conoce todos los cambios de entrenadores en la Liga 1 2026

El exentrenador de Alianza Lima vuelve a dirigir en Liga 1. Asume el difícil desafío de sostener a Deportivo Moquegua en Primera.

José Soto retorna a la Liga 1. Este lunes 12 de octubre fue anunciado como el nuevo entrenador de CD Moquegua en reemplazo del saliente Jaime Serna. Tiene la difícil misión de salvar a ‘La Fuerza del Sur’ del descenso. Su primer partido será un duelo decisivo ante FC Cajamarca el próximo domingo como visitante.

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‘Pepe’ Soto asumió como nuevo director técnico de Deportivo Moquegua este lunes. Venía de dirigir a Alianza Arenal de Moro, equipo de la Copa Perú. Su experiencia en Primera División llevó al cuadro del sur del país a llamarlo para lograr la salvación.

Cabe recordar que el entrenador de 56 años dirigió a Alianza Lima y logró salvarlo del descenso en el año 2008. En Primera División, además de los ‘Blanquiazules’, dirigió a León de Huánuco. Luego, dirigió equipos del ascenso. Ahora, le toca afrontar un nuevo desafío en Liga 1.

Soto reemplaza a Jaime Serna, quien tuvo su último partido el pasado jueves 8 de octubre en la derrota 2-0 ante Cienciano. Fue la quinta caída de manera consecutiva para ‘La Embestida del Sur’, lo que ya lo depositó en puestos de descenso a Liga 2. Por eso, la directiva decidió patear el tablero y cambiar de entrenador.

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“El Club Deportivo Moquegua informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que el profesor José Soto asume la dirección técnica de nuestro primer equipo”, informó la institución en un comunicado oficial este lunes tras la salida de Serna.

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Con la salida de Jaime Serna, quedan sólo tres equipos en la Liga 1 que sostienen al entrenador con el que empezaron la temporada. Ellos son: Alianza Lima con Pablo Guede, Cienciano con Horacio Melgarejo y Alianza Atlético de Sullana con Federico Urciuoli.

Todos los entrenadores que hubo en Liga 1 2026

Universitario de Deportes: Javier Rabanal, Jorge ‘Coco’ Araujo, Héctor Cúper. y Fabián Bustos .

Javier Rabanal, Jorge ‘Coco’ Araujo, Héctor Cúper. y . Alianza Lima: Pablo Guede .

. Sporting Cristal: Paulo Autuori, Zé Ricardo, Iván Bulos y Roberto Mosquera .

Paulo Autuori, Zé Ricardo, Iván Bulos y . FBC Melgar: Juan Reynoso y Miguel Rondelli .

Juan Reynoso y . Cusco FC: Miguel Rondelli, Alejandro Orfila y Javier Rabanal .

Miguel Rondelli, Alejandro Orfila y . Cienciano: Horacio Melgarejo .

. Comerciantes Unidos: Claudio ‘Pampa’ Biaggio, Daniel Morales y José Eugenio ‘Cheché’ Hernández .

Claudio ‘Pampa’ Biaggio, Daniel Morales y . Sport Boys: Jaime de la Pava, Guillermo ‘Memo’ Vásquez y Carlos Desio .

Jaime de la Pava, Guillermo ‘Memo’ Vásquez y . Deportivo Garcilaso: Hernán Lisi, Sebastián Domínguez y Lisandro Greppo .

Hernán Lisi, Sebastián Domínguez y . Alianza Atlético: Federico Urciuoli .

. Sport Huancayo: Roberto Mosquera y Richard Pellejero .

Roberto Mosquera y . Juan Pablo II College: Marcelo Zuleta, Edwin Arce y Jorge ‘Coco’ Araujo .

Marcelo Zuleta, Edwin Arce y . ADT: Pablo Trobbiani, Diego Ripacolli, Francisco Usúcar, Juan Cahuas y Víctor Rivera .

Pablo Trobbiani, Diego Ripacolli, Francisco Usúcar, Juan Cahuas y . Atlético Grau: Ángel David Comizzo y Gerardo Ameli .

Ángel David Comizzo y . FC Cajamarca: Carlos Silvestri, Omar Ríos y Celso Ayala .

Carlos Silvestri, Omar Ríos y . UTC: Carlos Bustos, Edwin Arévalo, Cristian Paulucci y Cristian Molins .

Carlos Bustos, Edwin Arévalo, Cristian Paulucci y . Los Chankas: Walter Paolella y Juan Carlos Bazalar .

Walter Paolella y . CD Moquegua: Jaime Serna y José Soto.

Los cambios de entrenadores en los equipos de Liga 1 2026

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Javier Rabanal: empezó la temporada – 21 de abril de 2026

empezó la temporada – 21 de abril de 2026 Jorge ‘Coco’ Araujo: 21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato) Héctor Cúper: 11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026

11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026 Fabián Bustos: 30 de septiembre de 2026 – actualidad

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ALIANZA LIMA

Pablo Guede: empezó la temporada y permanece en el cargo

SPORTING CRISTAL

Paulo Autuori: arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026

arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026 Iván Bulos: 2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato)

2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato) Zé Ricardo: 2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026

2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026 Roberto Mosquera: 8 de junio de 2026 – actualidad

FBC MELGAR

Juan Reynoso: empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026

empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026 Miguel Rondelli: 28 de marzo de 2026 – actualidad

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CUSCO FC

Miguel Rondelli: estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026

estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026 Alejandro Orfila: 30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026

30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026 Javier Rabanal: 9 de junio de 2026 – actualidad

CIENCIANO

Horacio Melgarejo: empezó la temporada y permanece en el cargo

COMERCIANTES UNIDOS

Claudio ‘Pampa’ Biaggio: asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026

asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026 Daniel Morales: 20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato)

20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato) José Eugenio ‘Cheché’ Hernández: 21 de junio de 2026 – actualidad

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SPORT BOYS

Jaime de la Pava: empezó la temporada – 11 de marzo de 2026

empezó la temporada – 11 de marzo de 2026 Guillermo ‘Memo’ Vásquez: 11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato)

11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato) Carlos Desio: 17 de marzo de 2026 – actualidad

DEPORTIVO GARCILASO

Hernán Lisi: empezó la temporada – 4 de marzo de 2026

empezó la temporada – 4 de marzo de 2026 Lisandro Greppo: 4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato)

4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato) Sebastián Domínguez: 18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026

18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026 Lisandro Greppo: 24 de julio de 2026 – actualidad (fue ratificado tras segundo interinato)

ALIANZA ATLÉTICO

Federico Urciuoli: empezó la temporada y permanece en el cargo

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SPORT HUANCAYO

Roberto Mosquera: empezó la temporada – 24 de marzo de 2026

empezó la temporada – 24 de marzo de 2026 Richard Pellejero: 27 de marzo de 2026 – actualidad

JUAN PABLO II COLLEGE

Marcelo Zuleta: empezó la temporada – 5 de mayo de 2026

empezó la temporada – 5 de mayo de 2026 Edwin Arce: 8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato)

8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato) Jorge ‘Coco’ Araujo: 18 de mayo de 2026 – actualidad

ADT

Pablo Trobbiani: empezó la temporada – 20 de abril de 2026

empezó la temporada – 20 de abril de 2026 Diego Ripacolli: 21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato) Francisco Usúcar: 29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026

29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026 Juan Cahuas: 24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato)

24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato) Víctor Rivera: 2 de septiembre de 2026 – actualidad

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ATLÉTICO GRAU

Ángel David Comizzo: estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026

estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026 Gerardo Ameli: 8 de marzo de 2026 – actualidad

FC CAJAMARCA

Carlos Silvestri: empezó la temporada – 17 de marzo de 2026

empezó la temporada – 17 de marzo de 2026 Omar Ríos: 19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato)

19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato) Celso Ayala: 25 de marzo de 2026 – actualidad

UTC

Carlos Bustos: empezó la temporada – 12 de mayo de 2026

empezó la temporada – 12 de mayo de 2026 Edwin Arévalo: 12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato)

12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato) Cristian Paulucci: 25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026

25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026 Cristian Molins: 1 de septiembre de 2026 – actualidad (interinato)

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LOS CHANKAS

Walter Paolella: asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026

asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026 Juan Carlos Bazalar: 14 de septiembre de 2026 – actualidad

CD MOQUEGUA

Jaime Serna: asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026

asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026 José Soto: 12 de octubre de 2026 – actualidad

DATOS CLAVE

José Soto asume como técnico de CD Moquegua el 12 de octubre.

asume como técnico de CD Moquegua el 12 de octubre. Jaime Serna sale de CD Moquegua tras sumar cinco derrotas consecutivas.

sale de CD Moquegua tras sumar cinco derrotas consecutivas. Tres equipos de la Liga 1 conservan a su entrenador inicial.