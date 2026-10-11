Ganó Sporting Cristal y es líder: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada

Sporting Cristal se hizo fuerte en Cajamarca y se metió en el primer lugar del Torneo Clausura. ¿Cómo van las posiciones?

Sporting Cristal se puso en lo más alto del Torneo Clausura Liga 1 2026. Con su victoria 1-0 ante UTC en Cajamarca por la fecha 11, llegó a los 22 puntos, mismo puntaje que Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo compartiendo el primer lugar. El equipo de Roberto Mosquera se ilusiona con pelear por el título nacional con su buen andar.

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Los ‘Celestes’ no solo sueñan con la Copa de la Liga sino también con la Liga 1. Acumula cuatro triunfos consecutivos con este éxito en el Héroes de San Ramón ante UTC. A los 12 minutos del primer tiempo, Luis Iberico anotó el único gol del partido.

Así, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo quedan en lo más alto con 22 puntos. Alianza Atlético de Sullana (19 puntos) se puede sumar a ellos si le gana a Sport Boys (18) este domingo. Caso contrario, si los ‘Rosados’ ganan quedarán a una unidad de los tres líderes.

El último partido de la jornada tendrá a Cusco FC (18) recibiendo a Alianza Lima (16). Es un duelo clave para ambos equipos, ya que es el último tren con posibilidad de pelear por el Torneo Clausura 2026. Una victoria para cualquiera de los dos los dejaría cerca del primer lugar. También es importante para la Acumulada, ya que los Blanquiazules se pueden alejar de Universitario, mientras que los cusqueños pueden superar a Melgar en la cuarta posición.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

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Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Cienciano 2-0 CD Moquegua (Neri Bandiera 37′ y Carlos Garcés 40′) en Cusco

Atlético Grau 0-0 Los Chankas en La Matanza

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo (Daniel Porozo 32′) en Cusco

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

ADT 0-0 FC Cajamarca en Tarma

Comerciantes Unidos 1-1 Juan Pablo II College (Rodrigo Vilca 89′ / Pablo Míguez 63′) en Cutervo

Universitario 2-2 FBC Melgar (Álex Valera 84′ y 86′ / Bernardo Cuesta 39′ y Cristian Bordacahar 56′) en Lima

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE