Juan Manuel Vargas insultó sin piedad alguna a campeón nacional, ex Alianza Lima, y Selección Peruana: “Eres un…”

El exlateral de la Fiorentina, Juan Manuel Vargas, volvió a encender las redes sociales con una nueva edición de su programa de YouTube, “La parrilla del loco”. En esta ocasión, el ambiente se tornó tenso tras la participación de un conocido exjugador de la Selección Peruana.

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El Loco Vargas y su lado más personal

El invitado fue Alexi Gómez, quien recordó su paso por los dos clubes más grandes del país y su título nacional con Universitario en 2013. Sin embargo, la conversación escaló rápidamente cuando se tocó el tema de la lealtad hacia las instituciones deportivas.

Vargas, fiel a su estilo directo y sin filtros, cuestionó la autenticidad de los gestos de la “Hiena” durante su carrera. El punto de quiebre ocurrió al mencionar el paso de Gómez por Alianza Lima en la temporada 2020.

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El “Loco” no tuvo reparos en lanzar una fuerte acusación frente a las cámaras al calificar a su colega de “vendehumo”. El insulto surgió luego de que el ex Alianza Lima admitiera su simpatía por Sporting Cristal a pesar de sus gestos en otros clubes.

Alexi Gómez campeón con Universitario en 2013. (Foto: X).

Alexi Gómez expresó su accionar pasado

Gómez intentó defenderse argumentando que besar el escudo de Universitario fue un acto de profundo agradecimiento profesional. El volante zurdo insistió en que su respeto por la “U” es total por todo lo que le brindó en su formación inicial.

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Ante estas explicaciones, Vargas mantuvo su postura crítica y reafirmó que un futbolista solo debe besar la camiseta del equipo del cual es hincha. Para el ex capitán de la selección, realizar estos actos en múltiples clubes resta credibilidad al deportista.

Alexi Gómez firmó por Alianza Lima en la temporada 2020. (Foto: X).

Loco Vargas lo trató como un vendehumo

La discusión generó una ola de comentarios entre los seguidores del programa, dividiendo opiniones sobre la ética profesional en el fútbol moderno. Muchos usuarios destacaron la frontalidad del “Loco” para encarar temas que suelen ser tabú en el medio local.

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Este episodio de “La parrilla del loco” se ha convertido en tendencia, reafirmando el éxito de Vargas en su nueva faceta como creador de contenido digital. El video completo ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube.

Alexi Gómez fue convocado por la Selección Peruana en el pasado. (Foto: X).

DATOS CLAVES

Juan Manuel Vargas llamó “vendehumo” a Alexi Gómez en su programa de YouTube.

El exfutbolista Alexi Gómez recordó su título nacional obtenido con Universitario en 2013.

La discusión ocurrió tras mencionar el paso de Gómez por Alianza Lima en 2020.