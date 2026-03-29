La recomendación de Ricardo Gareca tras el estreno de Mano Menezes en Perú: “El respaldo es fundamental”

El estreno de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana no fue el idóneo ya que se perdió 2-0 frente a Senegal en el Stade de France. Al margen de este resultado negativo, hay algunas señales importantes de la reacción que presentó el equipo y a raíz de ello es que se tuvo la palabra de Ricardo Gareca para dar una recomendación a todos en Videna.

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Fuente: La Bicolor.

Y es que si tenemos que hablar de una de las voces más autorizadas del fútbol peruano, no hay duda alguna de que Ricardo Gareca tiene todo el respeto y la admiración suficiente para ser muy escuchado. Es por ello es que el entrenador argentino se tomó la licencia de dar un consejo que tiene que ver mucho con volver a congeniar de la mejor manera con el apoyo de los aficionados.

“En todos los países que visitamos, la gente los recibía con entusiasmo y ellos correspondían. Establecimos una conexión importante con la afición. Espero que en este nuevo proceso con Mano Menezes, la selección pueda volver a acercarse a la gente ya que el apoyo del público es fundamental para que los jugadores se sientan respaldados“; reveló Ricardo Gareca en ‘La Sustancia‘.

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El nuevo proceso que atraviesa la Selección Peruana de Mano Menezes

Mano Menezes tiene poco tiempo al mando de la Selección Peruana y ha quedado claro cuál es su intención en este proceso. Tal y como hemos podido ver en la más reciente convocatoria para la fecha FIFA de marzo, la idea es combinar algunos de los máximos referentes del pasado reciente con jóvenes que puedan absorber de la mejor manera dichas enseñanzas y buenas experiencias.

Fuente: La Bicolor.

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Es más, el día de ayer se dieron los estrenos de Adrián Quiroz y Alfonso Barco, así que se espera que poco a poco se vayan sumando nuevos rostros al equipo de todos. El objetivo es la clasificación al Mundial 2030, así que el hincha necesita volver a creer en el equipo y que de nuevo veamos una comunión entre ambos bandos como sucedió durante la exitosa etapa de Ricardo Gareca.

El próximo partido de la Selección Peruana

Luego de la derrota por 2-0 ante Senegal en el Stade de France, ahora la Selección Peruana deberá enfrentar a Honduras el próximo martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Butarque en Leganés, España. Veremos cuál es la intención del comando técnico liderado por Mano Menezes para este nuevo amistoso internacional, sobre todo cuando la idea también es lograr victorias para que el proceso empiece a agarrar mucha más confianza.

DATOS CLAVES

Ricardo Gareca aconsejó a la selección recuperar la conexión con la hinchada en este nuevo proceso.

aconsejó a la selección recuperar la conexión con la hinchada en este nuevo proceso. Adrián Quiroz y Alfonso Barco realizaron su debut oficial con la Bicolor en el partido ante Senegal.

y realizaron su debut oficial con la Bicolor en el partido ante Senegal. Perú enfrentará a Honduras este martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Butarque de Leganés.