La paciencia se agotó en FBC Melgar y la voz que lo dejó en claro fue la de Juan Reynoso. Tras el empate 1-1 ante ADT por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, el técnico no se guardó nada y lanzó una crítica directa al rendimiento del plantel, marcando un quiebre en el discurso.

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“No estamos siendo contundentes y eso también se refleja en los resultados”, disparó Reynoso en conferencia de prensa, evidenciando el principal problema del equipo. Pero no se quedó ahí: también apuntó a la falta de regularidad, dejando en claro que el equipo no logra sostener su nivel durante los partidos, un detalle que está costando puntos clave.

El contexto no ayuda. FBC Melgar acumula cinco partidos sin ganar en la Liga 1, con un saldo preocupante de tres derrotas y dos empates. Una racha que no solo golpea en lo numérico, sino también en lo anímico, generando dudas en un equipo que llegó con expectativas altas para esta temporada.

La tabla también empieza a pasar factura. Actualmente, Melgar se ubica en el séptimo lugar del campeonato, lejos de los primeros puestos y sin margen para seguir cediendo terreno. En un torneo corto, cada tropiezo pesa el doble, y la sensación es que el equipo se está quedando.

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El complicado momento de Juan Reynoso en Melgar

Por si fuera poco, el golpe internacional terminó de agravar el momento. La eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, tras caer en la tanda de penales, dejó una herida abierta que todavía no cicatriza y que impacta directamente en la confianza del grupo.

Así, las palabras de Juan Reynoso no son casuales: son una advertencia. En FBC Melgar saben que el margen de error se terminó. La crítica pública del técnico expone un problema real y urgente, y ahora la respuesta deberá llegar dentro del campo, donde las excusas ya no tienen espacio.

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Así anunció Melgar el fichaje de Reynoso. (Foto: Melgar)

¿Cuántos años tiene Juan Reynoso?

Juan Reynoso tiene actualmente 56 años pues nació el 28 de diciembre de 1969, es director técnico peruano y dirige a FBC Melgar.

¿Hasta cuándo Juan Reynoso tiene contrato con Melgar?

Juan Reynoso tiene contrato con Melgar hasta diciembre del 2026, tras haber llegado en agosto del 2025.

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Datos claves

Juan Reynoso criticó la falta de contundencia tras empatar 1-1 ante ADT.

FBC Melgar acumula cinco partidos sin ganar en la Liga 1 con tres derrotas y dos empates.

El club se ubica en el séptimo lugar y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.