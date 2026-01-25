Tras la Noche Crema, Universitario perdió en nuevo partido ante Universidad de Chile: los detalles

Universitario de Deportes tuvo una sólida actuación al imponerse con claridad por 3-0 sobre la Universidad de Chile en el estadio Monumental por la Noche Crema 2026.

Pese al resultado favorable, en tienda ‘crema’ consideraron que aún había aspectos por pulir, por lo que se reveló que acordaron disputar otro amistoso de pretemporada ante el cuadro chileno, con el objetivo de seguir ajustando detalles de cara al arranque de la Liga 1, a solicitud de Javier Rabanal.

Universitario enfrentó por segunda vez a U. de Chile

El periodista deportivo César Vivar dio a conocer en su cuenta de Twitter que el cuerpo técnico de Universitario llegó a un acuerdo con la U. de Chile para disputar un nuevo encuentro amistoso hoy, domingo 25 de enero, con el propósito de continuar fortaleciendo al equipo de cara a la actual temporada.

Poco después, se conoció que el compromiso finalizó con triunfo para el elenco chileno por 1-0 gracias a un tanto de Juan Martín Lucero. Este segundo duelo se disputó en dos periodos de 25 minutos y sirvió para que Rabanal pudiera evaluar a los jugadores que tuvieron escasa participación durante la Noche Crema.

El encuentro se llevó a cabo en el coloso de Ate y ambos equipos presentaron formaciones mixtas. Por el lado de la ‘U’, se priorizó a futbolistas con poca continuidad, además de algunos de sus refuerzos, entre los que se pudo observar a Yuriel Celi, Lisandro Alzugaray, entre otros.

Alineaciones de Universitario y U. de Chile en segundo amistoso

Universitario: Sin confirmar

U. de Chile: Cristopher Toselli, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes regresará a la acción esta temporada el próximo domingo 1 de febrero, cuando se mida ante ADT de Tarma en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

DATOS CLAVES

Universitario venció 3-0 a la U. de Chile en la Noche Crema 2026 el sábado.

El domingo 25 de enero, la U. de Chile ganó 1-0 un segundo amistoso de práctica.

