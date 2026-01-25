En Chile sentencian el futuro del DT de Universidad de Chile tras derrota ante Universitario: “Le doy 3 fechas”

Universitario de Deportes dio un buen espectáculo en la Noche Crema en el Estadio Monumental. Tuvo la presentación de su plantel y demostró que está listo para el inicio de la temporada 2026. Le ganó 3-0 a una Universidad de Chile, cuyo rendimiento no estuvo a la altura y genera grandes dudas respecto al trabajo de Francisco Meneghini.

Universidad de Chile afronta un año donde el máximo objetivo es el Campeonato Nacional, dicho por el propio Francisco Meneghini. Sin embargo, la actuación en la Noche Crema ante Universitario no fue buena y eso marcó la preocupación de los hinchas azules. Muchos cuestionaron al entrenador por el funcionamiento y algunas posiciones extrañas de los futbolistas.

A la hora de analizar el partido en rueda de prensa, el entrenador argentino explicó por qué el cuadro local fue superior. “Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón y hoy presentaron la base de ese equipo. Creo que empezaron muy bien con el apoyo de la gente y, promediando el primer tiempo, nos empezamos a acomodar y a acumular secuencias más largas de pases. El segundo tiempo fue parecido: tuvimos un momento de control, pero ellos cada vez que atacaban eran muy punzantes”, sintetizó.

Más allá de esto, el estratega buscó desdramatizar la derrota. “Nosotros vamos a llegar bien. Entiendo el dolor y la impaciencia que puede generar un partido así, pero también confío mucho en el trabajo que estamos haciendo y vamos a llegar muy bien a nuestro debut en la liga chilena, porque veo cómo trabajan los jugadores“, afirmó.

Hinchas de Universidad de Chile sentencian el futuro de Francisco Meneghini

A los hinchas de Universidad de Chile no los dejó para nada tranquilos la actuación del equipo ante Universitario. Por eso, los comentarios en redes sociales fueron de pesimismo y hasta lapidarios para con el entrenador Francisco Meneghini, a quien no le auguran mucho futuro.

Muchas hinchas le hicieron algún tipo de ultimátum a “Paqui”. “Le doy 3 fechas a Paqui Meneghini. Increíble que vamos a perder un semestre con un DT que fracasó en todos los equipos que estuvo“, insinuó un hincha. Otro dijo: “Tienes hasta la fecha 5 Meneghini“.

Críticas a Meneghini (X @GuilleValeria).

Críticas a Meneghini (X @pipeazul316).

Otros hinchas lo compararon con Gustavo Álvarez y lo criticaron. “Gustavo Álvarez nunca fue tan inferior a un rival como lo fue Meneghini hoy“, opinó un aficionado azul. Evidentemente, lo de Universitario fue muy destacado visto desde Chile.

A Meneghini lo compararon para mal con Álvarez (X @diegovegap__).

Y, por último, hay fanáticos que hasta lucen totalmente desilusionados, incluso antes del arranque de la temporada oficial. “Sólo Francisco Meneghini es capaz de quitarme toda la expectativa que tenía en este equipo“, cerró.

Hinchas de Universidad de Chile desesperanzados con Meneghini (X @hhhjjjk90).

¿Cuándo arranca Universidad de Chile su temporada oficial?

Universidad de Chile disputó su último juego de preparación y eso hace que los hinchas se muestren desesperanzados. Su debut oficial en la temporada del fútbol chileno será el próximo viernes 30 de enero desde las 8:00 p.m. (hora Chile).

Datos claves