¿Directo a Hernán Barcos? Referentes de Alianza Lima dedicaron picantes mensajes tras derrota

Con la victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima y la polémica armada por las celebraciones de Hernán Barcos en el Estadio Alberto Gallardo, todo parece indicar que los ánimos se mantuvieron caldeados luego del pitazo final. Resulta que distintos referentes y exjugadores blanquiazules no dudaron en expresarse a través de las redes sociales y dejar contundentes mensajes.

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Ninguno mencionó explícitamente a Hernán Barcos, aunque en el mundo del fútbol todo se sabe y más aún cuando la salida del goleador de Alianza Lima no habría sido de la mejor manera por distintas versiones de malas relaciones en la interna del equipo durante las temporadas anteriores. Fueron Wilmer Aguirre, Carlos Zambrano y Aldair Rodríguez quienes incendiaron las redes sociales.

Las publicaciones de Wilmer Aguirre, Carlos Zambrano y Aldair Rodríguez

“Ellos son ídolos. El otro es un resentido” y “Jamás en la vida vuelvan a comparar a ese otro fingidazo con mi crack, el único real. Y demórate y tómate tu tiempo, llámalo como se merece: Don Wilmer Aguirre. El último ídolo blanquiazul, no hay más”; fueron los mensajes de algunos hinchas de Alianza Lima y que Wilmer Aguirre compartió en su cuenta oficial de Instagram.

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Fuente: Instagram.

Carlos Zambrano sí fue más enfático sobre las personas doble cara. “La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada. No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve. Yo prefiero la verdad, aunque duela. Prefiero a quien me mira a los ojos y no juega a ser perfecto. Porque al final, las máscaras se caen solas y ahí sé quién realmente era luz, y quién solo sabía brillar cuando lo miraban“.

Fuente: Instagram.

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Finalmente, Aldair Rodríguez compartió el siguiente texto en sus redes sociales: “El papel de buena gente no le dura mucho al que lo finge“. Si bien ninguno mencionó a Hernán Barcos, todo esto se dio luego de la caída de Alianza Lima ante Sporting Cristal y de la polémica con Pablo Guede en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo, así que podría decirse que no existen casualidades.

Fuente: Instagram.

La respuesta de Hernán Barcos tras la polémica en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Cuando los ánimos se calmaron y los jugadores se retiraban del Estadio Alberto Gallardo, la palabra de Hernán Barcos fue una de las esperadas por parte de la prensa. El delantero de Sporting Cristal no dio detalles de lo que verdaderamente ocurrió con Pablo Guede y soltó una frase escueta. “No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa, gracias. Es parte de“.

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