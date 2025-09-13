Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Alex Valera respondió fuerte: el dardo contra Hernán Barcos y la verdad por la que no jugó con Perú

El delantero 'crema' no se guardó nada y salió al frente para referirse al cruce que tuvo con el 'Pirata' en el último clásico.

Por Nicole Cueva

Alex Valera en Universitario.
© Getty ImagesAlex Valera en Universitario.

Universitario de Deportes ya está rumbo a Arequipa para enfrentar a Melgar este domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Pero antes del viaje, Alex Valera no se quedó callado: se pronunció con firmeza sobre la controversia que tuvo con Hernán Barcos tras el clásico ante Alianza Lima en el estadio Monumental.

Tweet placeholder
Publicidad

Alex Valera le respondió a Hernán Barcos

Durante una entrevista reciente, Alex Valera afirmó que cualquier roce ocurrido dentro del campo de juego se queda ahí, pero insinuó que Hernán Barcos lo tomó como algo muy personal.

“Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver“, expresó el delantero ‘crema’ en conversación con los medios.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Todas las veces que he tenido problemas con jugadores, después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió“.

Publicidad

¿Qué dijo sobre su ausencia en la Selección Peruana?

Por último, Valera desmintió los rumores sobre una supuesta enemistad con Paolo Guerrero y André Carrillo, señalando que mantiene una buena relación con ambos. Además, aseguró que nunca inventaría una lesión para no jugar.

“Con Paolo nos hemos encontrado en el clásico y nos llevamos bien. Es un referente del fútbol y no tengo ningún problema con él ni con Carillo. No sé de dónde salió ese invento. Nunca me haré el lesionado. Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa”, sentenció.

Tweet placeholder
Publicidad
Sin Andy Polo disponible: todas las bajas claves que sufre Universitario para su partido ante Melgar

ver también

Sin Andy Polo disponible: todas las bajas claves que sufre Universitario para su partido ante Melgar

Alianza Lima preocupado: se confirmó la gran desventaja que tendrá hoy ante Garcilaso

ver también

Alianza Lima preocupado: se confirmó la gran desventaja que tendrá hoy ante Garcilaso

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Alianza reveló su decisión final sobre Guerrero y Barcos
Liga 1

Alianza reveló su decisión final sobre Guerrero y Barcos

Se filtró el insulto que le dijo Alex Valera a Hernán Barcos y le hizo perder la cabeza
Liga 1

Se filtró el insulto que le dijo Alex Valera a Hernán Barcos y le hizo perder la cabeza

Ahora son amigos: Waldir Sáenz sorprendió al defender a Hernán Barcos en Alianza Lima
Alianza Lima

Ahora son amigos: Waldir Sáenz sorprendió al defender a Hernán Barcos en Alianza Lima

El sorprendente giro en la carrera de Waterman tras dejar Alianza
Liga 1

El sorprendente giro en la carrera de Waterman tras dejar Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo