Alex Valera respondió fuerte: el dardo contra Hernán Barcos y la verdad por la que no jugó con Perú

Universitario de Deportes ya está rumbo a Arequipa para enfrentar a Melgar este domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Pero antes del viaje, Alex Valera no se quedó callado: se pronunció con firmeza sobre la controversia que tuvo con Hernán Barcos tras el clásico ante Alianza Lima en el estadio Monumental.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Alex Valera le respondió a Hernán Barcos

Durante una entrevista reciente, Alex Valera afirmó que cualquier roce ocurrido dentro del campo de juego se queda ahí, pero insinuó que Hernán Barcos lo tomó como algo muy personal.

“Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver“, expresó el delantero ‘crema’ en conversación con los medios.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Todas las veces que he tenido problemas con jugadores, después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió“.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo sobre su ausencia en la Selección Peruana?

Por último, Valera desmintió los rumores sobre una supuesta enemistad con Paolo Guerrero y André Carrillo, señalando que mantiene una buena relación con ambos. Además, aseguró que nunca inventaría una lesión para no jugar.

“Con Paolo nos hemos encontrado en el clásico y nos llevamos bien. Es un referente del fútbol y no tengo ningún problema con él ni con Carillo. No sé de dónde salió ese invento. Nunca me haré el lesionado. Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa”, sentenció.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Sin Andy Polo disponible: todas las bajas claves que sufre Universitario para su partido ante Melgar