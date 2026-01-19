Alan Cantero dejó tajante mensaje sobre los errores de Sergio Peña con Alianza Lima: “Todos nosotros…”

Tras su destacada actuación en la victoria de Alianza Lima por 3-2 sobre Colo Colo, Alan Cantero comentó que, más allá del resultado, el encuentro les sirve para sumar experiencia y mejorar el funcionamiento colectivo del equipo.

Publicidad

Publicidad

“Ha servido para sumar, probar equipo y terminamos de la mejor manera. Sí me fue bien, sirve para agarrar confianza para lo que viene. Siempre aportando desde donde me toque. Es un gran grupo. Vamos a ir paso a paso con la humildad que tenemos, hemos hablado internamente. Tenemos claro los objetivos y vamos a dejar todo este año 2026″, expresó a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Asimismo, agregó lo siguiente: “El gol sirve para agarrar confianza pero lo importante es ese rodaje para ir soltándonos porque tuvimos una pretemporada muy dura. Al último agarramos un poco de ritmo futbolístico. Me da mucha confianza, estoy trabajando muy bien y estamos bien en el tema físico”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo sobre los errores de Sergio Peña?

Finalmente, Alan Cantero se refirió a los errores recientes de Sergio Peña en Alianza Lima, destacando que todos conocen la calidad del mediocampista y que esos momentos difíciles son pasajeros, sobre todo porque el grupo lo ha respaldado en todo momento.

“Nosotros sabemos como es Sergio Peña, la clase de jugador que es, la calidad que tiene. Esos errores tuvo mala suerte y él sabe que todos nosotros lo apoyamos y estamos todos juntos“, explicó.

ver también “La pretemporada más dura de mi carrera”: Interna de Alianza Lima destaca trabajos de Pablo Guede

También se refirió al fichaje de Luis Advíncula

Sobre la llegada de Luis Advíncula, Cantero destacó que se trata de un jugador de gran jerarquía que viene a aportar al equipo, y aseguró que lo han recibido de la mejor manera.

Publicidad

Publicidad

“Que puedo decir de Lucho, es un jugador de mucha jerarquía, vino a aportar mucho y lo recibimos acá de la mejor manera”, sentenció.

DATOS CLAVES

Alianza Lima cerró su participación en Uruguay venciendo 3-2 a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El atacante Alan Cantero destacó que el triunfo y su gol personal sirven para ganar confianza tras una pretemporada exigente.