Universitario lanzará denuncia hasta contra tres futbolistas de Alianza Lima antes del clásico

El ambiente previo al clásico del fútbol peruano se calienta más fuera que dentro del campo. Universitario de Deportes ha decidido tomar acciones legales drásticas ante la Comisión Disciplinaria de la FPF.

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Universitario se mandará contra Alianza Lima

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa “Modo Fútbol”, el club crema ya adquirió cinco tasas para presentar denuncias formales. Hasta el momento, la directiva merengue ya hizo efectivo el uso de dos de estos recursos administrativos.

La estrategia de la “U” contempla tener listos tres reclamos adicionales dirigidos específicamente contra futbolistas de Alianza Lima. Estos se activarían de inmediato si el club blanquiazul decide responder con nuevas denuncias contra el plantel estudiantil.

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Entre los señalados figura el defensa Renzo Garcés, debido a un incidente ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2025 ante Deportivo Garcilaso. Universitario sostiene que el jugador estuvo en la “Zona 1” de Matute a pesar de encontrarse sancionado en esa fecha.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima fuera de las canchas. (Foto: X).

Respuesta inmediata en el aparato legal

Es importante recordar que la Comisión ya había declarado improcedente un reclamo anterior sobre este tema específico. Sin embargo, en esta ocasión la figura legal ha cambiado de “reclamo” a “denuncia” directa para forzar una nueva revisión administrativa.

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La dirigencia crema argumenta que su postura es un “calco” de la lógica utilizada por Alianza Lima en el caso de Jairo Concha. Con esto, buscan responder bajo el mismo criterio legal sobre la intervención de terceros en incidentes de partidos ajenos.

¿Universitario se está protegiendo?

Este intercambio de documentos jurídicos surge ante los rumores de posibles sanciones contra Williams Riveros y otros referentes del equipo merengue. La “guerra de escritorios” parece ser la consigna principal antes de que ruede el balón en el Estadio Monumental.

Se espera que el fallo de estas denuncias se conozca en los próximos días previos al enfrentamiento directo entre ambos clubes. El desenlace administrativo será clave para definir qué jugadores estarán habilitados para el encuentro más importante del país.

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Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el área legal batallando. (Foto: X).

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