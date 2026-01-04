No solo Facundo Callejo: los cracks a los que Cusco FC les puso candado para la temporada 2026

Si tenemos que hablar de uno de los grandes equipos revelación de la Liga 1 2025, sin duda alguna Cusco FC lidera dicha premisa. Clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedando como subcampeón del fútbol peruano solo por detrás de Universitario de Deportes, la directiva imperial se avivó y antes de que se llevan a sus figuras empezó con las negociaciones.

Así es. Resulta que durante las últimas horas hemos podido conocer algunas informaciones en donde se confirman las estadías de jugadores muy importantes y que fueron claves durante la temporada pasada. Además de Facundo Callejo, quien meses atrás ya había renovado y firmó hasta diciembre del año 2027, Juan Manuel Tévez, Lucas Colitto y Pierre Da Silva también confirmaron su presencia.

Fuente: @sandroignacio1006

“Pierre Da Silva continúa en Cusco para seguir aportando talento, entrega y corazón por estos colores” y “Juan Manuel ‘Búfalo’ Tévez renueva su vínculo con Cusco para seguir defendiendo nuestros colores con entrega, goles y pasión”; fueron los mensajes que compartió Cusco FC a través de sus redes sociales oficiales respecto a las renovaciones de figuras muy importantes.

Fuente: Cusco FC.

Cusco FC disputará por primera vez una Copa Libertadores

Si bien anteriormente la institución como tal, cuando llevaba el nombre de Real Garcilaso, participó en varias ediciones de la Copa Libertadores, la temporada 2026 será la primera vez en donde Cusco FC dispute el máximo torneo continental a nivel de clubes. Al haber quedado como Perú 2 en el campeonato nacional, los dirigidos por Miguel Rondelli esperan dar qué hablar.

Recordemos que los ‘Dorados’ vencieron a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1 2025. Primero cayeron 1-0 en el Estadio Nacional y luego ganaron 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con lo cual voltearon la serie y se quedaron con el cupo restante para la Copa Libertadores. Además, aseguraron 3 millones de dólares para que la directiva arme una plantilla mucho más competitiva.

¿Facundo Callejo se quedará en Cusco FC para la temporada 2026?

Facundo Callejo generó un tremendo interés en equipos de la capital, tales como Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Por ahora, no existe información concreta de alguna negociación entre las partes implicadas. Además, rimenses y merengues tienen prácticamente cerrados a sus refuerzos extranjeros, a menos de que puedan rescindir con alguno de ellos y generar noticias a raíz de dicha situación. En resumen, el ‘9’ permanecerá en Cusco FC en este año 2026.

