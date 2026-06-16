La decisión de Los Chankas con Adrián Quiroz tras no llegar a un acuerdo con Universitario

En Los Chankas tomaron una decisión sobre Adrián Quiroz tras no tener un acuerdo con Universitario. Conoce los detalles.

Universitario de Deportes todavía no ha logrado cerrar el fichaje de Adrián Quiroz para la segunda parte de la año. No hay un acuerdo sobre la cláusula de salida que está haciendo que el esta contratación sea inviable. Esto ha hecho que el cuadro de Andahuaylas tenga que tomar una decisión de forma inmediata.

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Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Los Chankas han tomado la decisión de mantener a Quiroz en el equipo. Así que ha comenzado con los entrenamientos junto al plantel entero. Por el momento mientras no se tenga un acuerdo sobre su salida, entonces se mantendrá junto al plantel.

Adrián Quiroz en Los Chankas (Foto: Los Chankas).

“Hoy, el seleccionado peruano Adrián Quiroz se unió a los entrenamientos de Los Chankas. El equipo de Walter Paolella realiza dos hasta tres turnos durante 10 días“, publicó el hombre de prensa en sus redes sociales.

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¿Por qué Adrián Quiroz no firma con Universitario?

El problema que se tiene con Universitario es el pago de la cláusula de salida. En sí el cuadro ‘crema’ no quiere hacer el pago respectivo de 300 mil dólares para poder fichar al jugador. Lo cual ha hecho que no se pueda hacer efectiva esta contratación.

En Ate lo que tienen planeado es hacer los pagos en cómodas cuotas que le permitan poder hacer el pago en partes. Pero en Andahuaylas no estarían muy conformes con esto. Por esa razón todavía no hay un acuerdo. Aunque según reportes habría esperanza para que se pueda llegar a un consenso pronto.

Adrián Quiroz entrenando con Los Chankas (Foto: Los Chankas).

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El periodista Gustavo Peralta notificó que hay una opción para que se pueda llegar a concretar este fichaje. “Desde Andahuaylas consideran que se dará lo de Adrián Quiroz a la U”, fue lo que publicó el comunicador dejando en claro que hay una oportunidad para los ‘cremas’ de concretar este fichaje.

Universitario mira otros jugadores

Por otro lado, se ha conocido que en el Monumental están comenzando a ver otros nombres. En este caso existe la posibilidad de traer a un mediocampista extranjero. Se trata de Esteban Rolón, que viene siendo seguido por el club y que en el cuerpo técnico lo tienen contemplado como un buen jugador para que llegue al equipo.

Solo queda esperar para conocer por quien se terminan decidiendo. Lo cierto que ambas son opciones por lo pronto. Pero podrían llegar a surgir nuevos nombres si es que no se llega a ningún acuerdo.

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